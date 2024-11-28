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У Зеленського відповіли на заклик США мобілізувати з 18-ти

Ольга Журавльова
28 листопада 2024 р.

В Офісі президента України вважають, що зниження мобілізаційного віку не компенсує затримок у логістиці та нерішучості партнерів із наданням зброї.

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Українські солдати
В Україні призвано до армії понад мільйон людейФото: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

Радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував інформацію про те, що у США нібито закликають до зниження мобілізаційного віку в Україні.

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів", - написав він у соціальній мережі X.

Литвин також зауважив, що "партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальними поставками". За його словами, не можна очікувати, що "Україна компенсує затримки в логістиці чи нерішучість у підтримці молодих хлопців на передовій". 

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АР: США хочуть, щоб Україна посилила мобілізацію

Напередодні американське інформаційне агентство Associated Press (АР) написало, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність Збройних сил шляхом призову більшої кількості військовослужбовців. Високопоставлений представник Білого дому заявив на умовах анонімності, що так само Україні варто було би переглянути мобілізаційне законодавство, щоб дозволити призов до армії з 18 років.

Наприкінці жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що в Україні треба мобілізувати ще 160 тисяч людей. На даний час, за даними ЗМІ, до ЗСУ призвані 1,05 мільйона людей.

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