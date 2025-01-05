Сирський вперше прокоментував проблеми в 155-й бригаді

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський обговорив "проблемні питання, які необхідно вирішити", новоствореної 155-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) "Анна Київська". Про це він повідомив у неділю, 5 січня, після наради з командирами підрозділів безпілотних систем (БпС) і радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За його словами, на нараді йшлося зокрема про нарощення спроможності підрозділу безпілотних систем цієї бригади, що недавно опинилася в неславі через випадки масового дезертирства.

"Окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити. Віддав всі необхідні розпорядження", - написав Сирський у своєму Telegram-каналі .

Проблемна 155-та бригада

Днями український журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. За його словами, особливо проблемним питанням у бригаді був брак дронів.

Невдовзі в Державному бюро розслідувань (ДБР) визнали, що ведуть розслідування за статтями про перевищення повноважень, дезертирство і самовільне залишення частини (СЗЧ) у бригаді.

Напередодні ввечері Бутусов заявив, що, за його інформацією, президент Володимир Зеленський взяв ситуацію щодо 155-ї ОМБр під особистий контроль.