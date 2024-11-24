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СуспільствоФранція

У Франції тисячі протестували проти насильства над жінками

Анастасія Арінушкіна
24 листопада 2024 р.

У багатьох французьких містах відбулися масові акції проти насильства над жінками. Організатори заявляють про 100 тисяч учасників по всій країні.

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Акція проти насильства щодо жінок у Парижі, 23 листопада
Акція проти насильства щодо жінок у ПарижіФото: Gerard Cambon/Le Pictorium/MAXPPP/picture alliance

Десятки тисяч людей у Франції вийшли в суботу, 23 листопада, на демонстрації проти насильства над жінками. Протести пройшли в Парижі, Бордо, Марселі, Ліллі та інших містах.

Акції відбулися за два дні до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який щорічно відзначають 25 листопада. За даними французьких префектур, по всій країні в акціях узяли участь щонайменше 20 тисяч осіб, організатори заявили про 100 тисяч учасників. Акції протесту організували понад 400 організацій та відомих особистостей. Об'єднання закликали змінити нинішнє "фрагментарне і неповне" законодавство у сфері захисту від насильства.

Справа Жизель Пеліко

Демонстрації у Франції не припиняються на тлі гучного судового процесу у справі Жизель Пеліко: чоловік роками накачував 72-річну жінку снодійним, ґвалтував її та пропонував іншим чоловікам в інтернеті також зґвалтувати її.

Загалом, за даними слідства, цим скористалися понад 80 чоловіків, серед яких, за даними ЗМІ, є пожежник, журналіст, водій навантажувача, електрик, керівник компанії та тюремний охоронець. Жизель Пеліко зажадала, щоб судовий процес був відкритим для громадськості.

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