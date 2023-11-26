Десятки тисяч демонстрували проти насилля щодо жінок

Тільки у Римі на вулиці вийшли 50 тисяч людей - Італію сколихнуло убивство студентки, ймовірно скоєне її колишнім хлопцем.

У столиці Італії Римі близько 50 тисяч людей вийшли у суботу, 26 дитстопада, на марш проти насильства над дівчатами та жінками. Колона пройшла до підсвіченого червоним Колізею. Багато з присутніх вшановували пам'ять італійської студентки, яку кілька тижнів тому убив, ймовірно, її колишній партнер. Підозрюваного, 21-річного юнака, затримали у Німеччині і напередодні передали італійській владі.

Читайте також: Amnesty International: Війна Росії проти України несе великі небезпеки для жінок

Тисячі людей також вийшли на знак протесту проти насилля над жінками на вулиці міст Німеччини, Іспанії та Франції.

У Німеччині міністерка з питань жінок Ліза Паус (Lisa Paus) агітувала за новий закон, представлений її відомством, про допомогу жертвам насильства. Цей документ, за словами міністерки, вперше гарантуватиме право на захист і правову допомогу у випадках гендерно зумовленого та домашнього насильства.

У Франції протестувальники несли плакати "Захищайте своїх дівчат, виховуйте своїх хлопців". На мітингу у Парижі Маель Ленуар з феміністичної групи Nous toutes ("Ми всі") наголосила: "Ми не хочемо більше рахувати смерті". Вона закликала уряд витрачати більше грошей на припинення насильства над жінками. Цього року у Франції зареєстровано 121 жертв домашнього насильства, у 2022 році таких убивств було 118.

Читайте також: Вакцина проти насильства, або Що змінить Стамбульська конвенція

Демонстрації у цей день відбулися у Стамбулі в Туреччині та країнах Південної Америки, як-от у Гватемалі, Чилі та Аргентині. Протест в Буенос-Айресі також був спрямований проти новообраного президента Хав'єра Мілея. Правий популіст висловив намір скасувати міністерство у справах жінок, гендеру та різноманітності, яке наразі відповідає за боротьбу з насильством щодо жінок. Під час виборчої кампанії він також виступав проти абортів і рівної оплати праці.

Як відомо, 25 листопада генеральна асамблея ООН оголосила Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок.