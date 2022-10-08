Експерти Ради Європи критикують ФРН за гендерне насильство

Експертна група Ради Європи з боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством (GREVIO) заявила про наявність серйозних недоліків у захисті жінок та дівчаток від гендерного насильства в Німеччині. Відповідний звіт експертів було оприлюднено у п'ятницю, 7 жовтня.

Згідно з опублікованим звітом, головною проблемою ФРН є відсутність загальнонаціонального плану дій щодо припинення насильства щодо жінок або координації на федеральному рівні, як того вимагає Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством (Стамбульська конвенція), яку Німеччина ратифікувала 2018 року.

Нерівномірний рівень послуг для постраждалих жінок

Експерти відзначають, що в окремих федеральних землях досягнуто прийнятного рівня консультаційних послуг для постраждалих жінок та інших спеціалізованих послуг, як-от притулків-шелтерів. Водночас вони наголошують на значній нерівномірності поширення таких послуг як між різними землями, так і між різними регіонами всередині окремих земель.

Наприклад, у Берліні, де проживає 3,7 мільйона людей, існує лише один консультаційний центр для жертв зґвалтування. У ньому працюють менше десяти фахівців, а середній час очікування на первинну консультацію становить два місяці, йдеться у звіті. У порівнянні з великими містами набагато менша доступність допомоги у сільській місцевості.

Німеччині необхідно усунути недоліки

На думку експертів, Німеччині необхідно усунути серйозні недоліки, зокрема більш точно оцінювати ризики для жінок, які постраждали від насильства, покращити практику застосування охоронних судових ордерів та термінових заходів захисту, підвищити доступність служб підтримки та жіночих притулків.

Серед успіхів, яких досягла Німеччина, експерти назвали запровадження кримінальної відповідальності за зґвалтування та сексуальне насильство без згоди жертви, а також успішне функціонування загальнонаціонального телефону довіри.

Крім того, експерти GREVIO зазначають, що чітка криміналізація технологічних зловживань (наприклад, кіберпереслідування, несанкціоноване фотографування інтимних частин тіла та обмін зображеннями в інтернеті) "сприяла створенню міцної правової бази для цифрового виміру насильства щодо жінок останніми роками".

У грудні 2022 року країни-учасниці Стамбульської конвенції на основі звіту GREVIO мають оприлюднити рекомендації уряду Німеччини.

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