У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з "Укрзалізницею"

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn (DB) заявив про плани подальшого розширення співпраці з акціонерною компанією "Укрзалізниця" (УЗ) з 2022 року. Зокрема, наразі обговорюється модель, за якою концерн направить експертів та менеджерів до України для консультування УЗ щодо структурних аспектів пасажирських перевезень, повідомили DW у пресслужбі DB у середу, 10 листопада.

Зазначається, що DB Engineering & Consulting консультує "Укрзалізницю" у галузі пасажирських перевезень. Основна увага приділяється, зокрема, фінансовим консультаціям, а також підтримці при проведенні тендерів на рухомий склад.

Напередодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков сказав, що УЗ з 2022 року нібито передасть всі пасажирські перевезення в управління DB Engineering & Consulting.

Олександр Кубраков

"За планом ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року. Нагадаю, що у Deutsche Bahn є конкретний досвід у Казахстані - він досить успішний, ми бачили фінансові результати їхньої залізниці. І очікуємо, що наші будуть не менші", - сказав міністр під час форуму "Велике будівництво" 9 листопада.

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Українська та німецька компанії уклали угоду про консалтинг у сфері пасажирських перевезень в серпні. За повідомленням "Укрзалізниці", до кінця року експерти Deutsche Bahn мали розробити реформу перевезень пасажирів на найближчі п'ять років, підрахувати необхідну для оновлення рухомого складу потребу в інвестиціях. Тоді в УЗ припускали, що наступного року залучать до управління пасажирськими перевезеннями команду німецьких менеджерів, однак не говорили про повну передачу руху компанії.

Позбутись збитків УЗ

"Укрзалізниця" вже багато років поспіль звітує про збитковість пасажирського руху. За 2020 рік через зменшення пасажиропотоку внаслідок епідемії коронавірусу збитки зросли на чверть до 8,7 мільярда гривень. Підприємство зазвичай компенсує втрати прибутками від більш рентабельного перевезення вантажів, утім минулого року їх не вистачило - як наслідок, чистий збиток сягнув 11,9 мільярда гривень. Відокремити пасажирський рух і покласти край перехресному субсидіюванню, зокрема мають і консультанти з Deutsche Bahn.

У серпні цього року під приводом порятунку "Укрзалізниці" від банкрутства уряд передав акціонерну компанію до сфери управління мінінфраструктури, а у вересні створив антикризовий штаб з відновлення роботи підприємства. В кінці жовтня новим головою правління компанії став Олександр Камишін. 9 листопада він пообіцяв, що цей рік компанія закінчить з позитивним фінансовим результатом.