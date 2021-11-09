Пасажирські перевезення "Укрзалізницею" передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) з 2022 року передасть всі пасажирські перевезення в управління німецькому залізничному концерну Deutsche Bahn Engineering&Consulting, повідомив у вівторок, 9 листопада, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"За планом ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року. Нагадаю, що у Deutsche Bahn є конкретний досвід у Казахстані - він досить успішний, ми бачили фінансові результати їхньої залізниці. І очікуємо, що наші будуть не менші", - сказав міністр під час форуму "Велике будівництво".

Деталей міністр не уточнив. DW намагалася прояснити їх у Deutsche Bahn, однак поки що не отримала відповіді на свій запит.

Українська та німецька компанії уклали угоду про консалтинг у сфері пасажирських перевезень в серпні. За повідомленням "Укрзалізниці", до кінця року експерти Deutsche Bahn мали розробити реформу перевезень пасажирів на найближчі п'ять років, підрахувати необхідну для оновлення рухомого складу потребу в інвестиціях. Тоді в УЗ припускали, що наступного року залучать до управління пасажирськими перевезеннями команду німецьких менеджерів, однак не говорили про повну передачу руху компанії.

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Позбутись збитків УЗ

"Укрзалізниця" вже багато років поспіль звітує про збитковість пасажирського руху. За 2020 рік через зменшення пасажиропотоку внаслідок епідемії коронавірусу збитки зросли на чверть до 8,7 мільярда гривень. Підприємство зазвичай компенсує втрати прибутками від більш рентабельного перевезення вантажів, утім минулого року їх не вистачило - як наслідок, чистий збиток сягнув 11,9 мільярда гривень. Відокремити пасажирський рух і покласти край перехресному субсидіюванню, зокрема мають і консультанти з Deutsche Bahn.

У серпні цього року під приводом порятунку "Укрзалізниці" від банкрутства уряд передав акціонерну компанію до сфери управління мінінфраструктури, а у вересні створив антикризовий штаб з відновлення роботи підприємства. В кінці жовтня новим головою правління компанії став Олександр Камишін. У вівторок він пообіцяв, що цей рік компанія закінчить з позитивним фінансовим результатом.

Оновити парк залізниці

Пасажирський парк УЗ давно вимагає оновлення. Цьогоріч "Укрзалізниця" замовила 100 нових вагонів на "Крюківському вагоноремонтному заводі" за понад 3 мільярди гривень. На початку жовтня УЗ оголосила тендер на закупівлю 80 регіональних та приміських поїздів на загальну суму близько 1 мільярда євро. Прийом заявок триває до грудня, компанія отримала вже понад 130 пропозицій потенційних учасників. У вівторок, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський та міністр Кубраков пообіцяли закупити 500 пасажирських вагонів за два роки.



