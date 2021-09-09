ТСК Ради вимагає притягти до відповідальності керівництво УЗ

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, створена для перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця" (УЗ), вважає, що топменеджмент держкомпанії необхідно терміново змінювати. На це вказала, зокрема, голова ТСК Юлія Гришина під час засідання Верховної Ради в четвер, 9 вересня.

"Триває певний рух щодо зміни топменеджменту "Укрзалізниці", але він є недостатнім. І, крім того, що топменеджмент УЗ терміново необхідно змінювати, цих людей потрібно притягати до відповідальності відповідно до тих пунктів, які зазначені в нашому проміжному звіті", - наголосила Гришина, цитує "Інтерфакс-Україна". Вона також зазначила те, що наступним кроком стосовно топменеджменту та наглядової ради компанії має стати приведенням розмірів їхніх зарплат у відповідність з ефективністю їхньої роботи.

Недієздатне керівництво

Водночас ТСК вважає чинний склад наглядової ради компанії недієздатним і рекомендує ввести до складу наглядової ради "Укрзалізниці" профільних заступників міністрів, представників профспілок та галузевих експертів.

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"ТСК змушена констатувати, що чинний склад наглядової ради - це група високооплачуваних осіб, які жодним чином не впливають на стан АТ "УЗ", не контролюють і не регулюють діяльність виконавчого органу та при цьому не відповідають за свою бездіяльність... ТСК вважає, що в такому вигляді та в такому складі наглядова рада підтвердила свою недієздатність", - йдеться в проміжному звіті ТСК, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

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Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю та міністру інфраструктури Олександру Кубракову ТСК пропонує визнати роботу складу наглядових рад "Укрзалізниці" за останні п'ять років неефективною, непрофесійною та деструктивною.

За взірець узяти Deutsche Bahn

Водночас ТСК рекомендує переглянути підходи до формування складу наглядової ради, навівши як приклад "збалансованого та ефективного органу управління" наглядову раду (Supervisory Board) залізничного холдингу Deutsche Bahn AG.

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ТСК також закликає переглянути представництва в наглядовій раді УЗ, передбачивши в її складі представництво акціонера в особі чинних заступників міністрів, які займаються питаннями інфраструктури, фінансів, економіки, енергетики та цифрової трансформації; представництво трудових колективів в особі репрезентативних профспілок, а також незалежних членів, зокрема, вчених, експертів у сфері транспорту, фінансів та управління, народних депутатів України.

Невтішний звіт ТСК щодо оцінки стану "Укрзалізниці"

Також цього дня Верховна Рада на засіданні прийняла в цілому проєкт постанови про звіт ТСК парламенту з перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства її керівництвом, які призвели до значного погіршення технічного стану УЗ та основних виробничих показників. За відповідний документ проголосували 296 народних депутатів.

У звіті ТСК, зокрема, наводить результати перевірки діяльності компанії за останні п'ять років. Приміром, комісія встановила, що протягом 2015-2020 років щорічне скорочення вантажообігу становило майже 2,5 відсотка, проте у 2020 році воно становило вже 4,9 відсотка, а за перший квартал 2021 року - 6,8 відсотка. "Таке різке падіння є критичним", - вважають у ТСК.

Крім того, як зазначається у звіті, відбулося скорочення на 10,1 мільярда тоннокілометрів експортних та внутрішніх перевезень. При цьому збільшено на 12,5 відсотка малорентабельні перевезення порожніх вагонів. Згідно з аналізом, прибутковість вантажоперевезень скоротилася у 2020 році до 2012 року на 36 відсотків і становить 6,89 долара США за 500 тоннокілометрів. У зв'язку з цим ТСК пропонує "Укрзалізниці" порахувати коректну собівартість перевезення 1 тонни вантажів залежно від типу вантажу, розрахувати тариф за доступ до інфраструктури.

Говорячи про пасажирські перевезення, в ТСК зазначили, що за останні п'ять років придатний до експлуатації парк пасажирських вагонів УЗ скоротився на 1005 одиниць або 26 відсотків, парк приміського рухомого складу - майже на 700 вагонів або 22 відсотки. У 2016-2019 роках обсяги перевезень пасажирів у приміському сполученні системно скорочувалися в середньому на шість відсотків у рік.

Кабміну ТСК пропонує прискорити структурну реформу УЗ, провести поділ за вертикаллю на пасажирські та вантажні перевезення, сприяти запуску приватної тяги на колії загального користування, прискорити створення Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері транспорту.