 У ДБР заперечили знищення резонансних справ під час війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2022

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Новини

У ДБР заперечили знищення резонансних справ під час війни

Усі матеріали щодо резонансних справ, зокрема, справ Майдану, збережено, запевняють у ДБР. Поширенні повідомлення в ЗМІ щодо знищення матеріалів у відомстві назвали маніпуляціями.

ДБР

У Державному бюро розслідувань (ДБР) спростували поширену в деяких ЗМІ інформацію, про знищення на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну матеріалів резонансних кримінальних проваджень, зокрема й справи про підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи". Про це у п'ятницю, 8 липня, повідомив сайт ДБР.

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"Такі звинувачення не відповідають дійсності й мають відверто маніпуляційний характер. ДБР повідомляє, що жодну із зазначених справ не знищено. Усі матеріали збережені, провадження розслідують відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у встановлені терміни", - йдеться в опублікованому на сайті відомства повідомленні.

Водночас деякі провадження, про знищення яких з'явилася інформація, за останні три місяці передано до суду, запевняють у відомстві. "ДБР завершило розслідування щодо Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України через захоплення державної влади у 2010 році. ДБР отримало дозвіл суду на спецрозслідування за підозрою в держзраді Миколи Азарова та інших", - запевняють у бюро.

Пригрозили відповідальністю

Також у ДБР переконані, що "спроби дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу мають на меті розбалансувати усю правоохоронну систему та вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців". "Тим, хто "ділиться такими сенсаціями" з журналістами, хочемо сказати: всі кримінальні провадження збережені та розслідуються. Ви не зможете уникнути відповідальності свідомою дискредитацією органу досудового розслідування", - застерегли у бюро.

Матеріали нищили в Хмельницькому?

Раніше цього дня журналістка Ірина Ромалійська та активіст Сергій Стерненко незалежно одне від одного повідомили про нібито знищення матеріалів особливо важливих справ після евакуації ДБР до Хмельницького. Цю інформацію їм підтвердили джерела у правоохоронних органах. "Таємні та секретні матеріали за цими справами нищилися з 24 лютого до 26 вже у Хмельницькому", - написала Ромалійська на своїй Facebook-сторінці.

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