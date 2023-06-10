У Чорне море несе сміття, ЗАЕС переводять у холодний зупин

Через руйнування, імовірно, внаслідок підриву російськими військами, греблі Каховської ГЕС вода несе з Дніпра в Чорне море фрагменти будинків, автомобілі, трупи тварин та островки рослинності. Про такі наслідки знищення ГЕС повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) на власному сайті у суботу, 10 червня. Також прикордонники зазначили, що в море також пливуть міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети, які може винести на берег.

"Нехай ці кадри стануть додатковою мотивацією, що цивілізований світ має нарощувати зусилля, щоб зупинити рашизм, який несе смерть, розруху, біду і голод", - такий підпис до відео з наслідками катастрофи залишили прикордонники.

Рівень води у Каховському водосховищі падає

Станом на 10 ранку суботи, 10 червня, за даними "Укргідроенерго", рівень Каховського водосховища в районі становив 10,31 метра. Раніше в компанії повідомили, що вже втрачено понад третину води, яка була у водоймі. Задля забезпечення літнього запасу навколишнього середовища, ГЕС у верхніх водосховищах Дніпра продовжують акумулювати воду.





ЗАЕС переводять у холодний зупин

В національній атомній енергогенеруючій компанії (НАЕК) "Енергоатом" у суботу, 10 червня, повідомили, що 5-й блок Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) переведуть до стану "холодний зупин" з "гарячого стану", в якому він перебуває з вересня минулого року.



"Це необхідно зробити через потенційну загрозу порушення ядерної та радіаційної безпеки його експлуатації внаслідок руйнування Каховської ГЕС”, - йдеться у заяві компанії. У "Енергоатомі" вважають, що "холодний зупин" є найбезпечнішим станом експлуатації атомного енергоблоку в таких умовах.