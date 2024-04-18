У Чернігові завершили рятувальну операцію: 18 загиблих

У четвер, 18 квітня, в Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару, завданого напередодні.

"18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб. Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров'я, необхідними ліками забезпечені", - написав у Telegram голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

Трагедія в Чернігові - через нестачу засобів ППО

Удару по центру Чернігова війська РФ завдали зранку 17 квітня. За даними української влади, ті вдарили трьома крилатими ракетами "Іскандер".

Як заявив президент Володимир Зеленський, трагедії в Чернігові могло б не бути, якби Україна отримала достатньо засобів протиповітряної оборони (ППО) та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою. "Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення", - наголосив він.

Нагадаємо, останнім часом російська армія значно посилила ракетно-дронові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через брак систем ППО російські ракети знищили Зміївську ТЕС 22 березня, а 11 квітня - Трипільську ТЕС . Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш зазначив, що для захисту українських міст від російських атак потрібно 25 систем типу Patriot.