 У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2022

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Новини

У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Александер Ламбсдорф попередив президента РФ Володимира Путіна, що напад на Україну означатиме "кінець відносин із Європою".

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Александер Ламбсдорф

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Александер Ламбсдорф

Нерухомість російських олігархів у Німеччині може бути конфіскована у разі вторгнення Росії в Україну, заявив заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Александер Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff) у вечірньому ефірі телеканалу Bild TV у неділю, 13 лютого.

За його словами, деякі олігархи з Росії "мають величезні володіння у Берліні". "У разі відсутності у нас впевненості у джерелі коштів, використаних для фінансування нерухомого майна "Х", нам слід реквізувати нерухоме майно "Х", - запропонував Ламбсдорф".

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Як інші заходи він згадав обмеження свободи пересування та заморожування рахунків. "Нам слід політично підходити до цього санкційного питання, досі у нас переважало суто юридичне розуміння санкцій", - зазначив депутат Бундестагу.

"Кінець відносин із Європою"

На думку Ламбсдорфа, президенту РФ Володимиру Путіну має бути зрозуміло, що напад на Україну означатиме "кінець відносин із Європою". Економічна взаємодія в цьому випадку буде зведена до мінімуму, запроваджуватиметься заборона на певні види діяльності, а рефінансування російських банків стане вкрай складним.

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"Економічна ціна (вторгнення в Україну. - Ред.) буде такою високою, як ніколи раніше", - наголосив Ламбсдорф.

Штайнмаєр закликав Путіна врегулювати конфлікт

Раніше того ж дня переобраний президентом ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав президента РФ Володимира Путіна терміново розпочати мирне врегулювання конфлікту навколо України.

"Я звертаюся до президента Путіна. Ослабте петлю на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі", - наголосив Штайнмаєр.

Нагадаємо, 14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розпочинає візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, після чого 15 лютого у Москві проведе переговори з Путіним.

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