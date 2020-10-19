У Білорусі випустили з СІЗО ще одну опозиціонерку

Юристка і членкиня президії Координаційної ради (КС) білоруської опозиції Лілія Власова вийшла зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі в Мінську. Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомив член ініціативної групи зі збору підписів Віктора Бабарика, бізнесмен Юрій Воскресенський.

За його словами, Власову відпустили під домашній арешт ще ввечері 16 жовтня. Воскресенський додав, що сам зустрів її біля СІЗО і відвіз додому.

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Лілія Власова, як і сам Воскресенський, а також політтехнолог Віталій Шкляров і адвокат Ілля Салей, які вийшли раніше з СІЗО, була присутня на зустрічі з Олександром Лукашенком 10 жовтня.

Запобіжний захід змінено п'ятьом з 12 учасників зустрічі з Лукашенком

Таким чином, з 12 представників білоруської опозиції, з якими спілкувався Лукашенко, запобіжний захід змінено п'ятьом. Семеро, зокрема блогер Сергій Тихановський і колишній претендент на пост президента Білорусі, ексглава Белгазпромбанка Віктор Бабарико, залишаються за ґратами - так само як і Марія Колеснікова, яка від участі в зустрічі відмовилася.

Тим часом у КС зазначили, що хоча зараз Лілія Власова та Ілля Салей перебувають вдома, вони продовжують "перебувати в статусі обвинувачених, не мають можливості бачитися з рідними, використовувати засоби зв'язку і виходити з квартири". "Тільки звільнення всіх політичних в'язнів і припинення переслідування громадян за їхні політичні переконання може бути кроком до початку вирішення політичної кризи", - вважають представники КС.

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Раніше екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська висунула Лукашенку ультиматум, відповідно до якого всі політв'язні повинні бути звільнені до 25 жовтня.

Протести в Білорусі

У Білорусі вже більше двох місяців тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. За час протестів, які влада намагається придушити з безпрецедентною жорстокістю, в країні загинули кілька людей, сотні людей були поранені і більше 10 тисяч затримані.

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18 серпня прихильники екскандидатки в президенти Світлани Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що діяльність Координаційної ради опозиції є антиконституційною і спрямована на захоплення влади, кілька представників координаційної ради були затримані.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка. 2 жовтняРада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Міністри закордонних справ країн ЄС 12 жовтня вирішили запровадити санкції також проти Олександра Лукашенка.

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