 У Білорусі оголосили екстремістською організацією фонд BYSOL | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2021

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Новини

У Білорусі оголосили екстремістською організацією фонд BYSOL

Фонд BYSOL допомагає білорусам, які постраждали від репресій. Крім того, заблоковано доступ до сайту організації "Наш дім". Правозахисники повідомляють про майже 900 політв'язнів у Білорусі.

Затримання білоруськими силовиками чоловіка від час демонстрації у листопаді 2020 року

У Білорусі продовжуються затримання опозиційних активістів (архівне фото)

Влада Білорусі включила до списку "екстремістських" організацій опозиційну ініціативу "Фонд солідарності BYSOL / Belarus solidarity foundation", включно зі структурними підрозділами "voices from belarus" та "Digital Solidarity". Про це повідомило у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 3 грудня, міністерство внутрішніх справ країни. Проти засновника BYSOL Андрія Стрижака порушено кримінальну справу.

Фонд займається "збиранням коштів для постраждалих від репресій у Білорусі". Водночас як стверджує Слідчий комітет Білорусі, BYSOL "фінансує страйки підприємств, деструктивні дворові спільноти, так звані фонди медичної, спортивної та культурної солідарності".

Заблоковано сайт опозиційної організації "Наш дім"

Того ж дня генпрокурор Білорусі Андрій Швед ухвалив рішення заблокувати сайт організації "Наш дім" за "агресивну критику" влади та закрити доступ до нього на шість місяців. Як стверджує Генпрокуратура, на сайті організації "з 2020 року агресивно та бездоказово критикувалися суспільно-політична ситуація в Білорусі та її керівництво", "публікувалися матеріали, спрямовані на розпалювання ворожнечі або ворожості щодо білоруських правоохоронців, а також громадян РФ та її керівництва".

Читайте також: Сайт білоруського видання "Наша Ніва" заблокований

Міжнародним центром громадянських ініціатив "Наш дім" керує представниця білоруської опозиції Ольга Карач. У вересні влада Білорусі включила її до списку терористів.

Кількість політв'язнів зросла до 888 осіб

Тим часом кількість політв'язнів у Білорусі у листопаді зросла на 143 особи, повідомили у правозахисному центрі "Весна". За його даними, станом на 1 грудня загальна кількість політв'язнів у країні становила 888 осіб. "Продовжуються затримання учасників мирних акцій протесту, а також довільні затримання громадян за використання біло-червоно-білої символіки, у тому числі у приватних помешканнях та територіях", - зазначають правозахисники. У листопаді в Білорусі було затримано не менше 275 людей.

Усього за місяць судді наклали щонайменше 12 адміністративних арештів за реалізацію права на мирні збори та свободу вираження думок, і не менше 81-го за звинуваченнями за "поширення екстремістських матеріалів", йдеться у повідомленні "Весни". 

Дивитись відео 25:49

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