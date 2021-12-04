У Білорусі оголосили екстремістською організацією фонд BYSOL

Влада Білорусі включила до списку "екстремістських" організацій опозиційну ініціативу "Фонд солідарності BYSOL / Belarus solidarity foundation", включно зі структурними підрозділами "voices from belarus" та "Digital Solidarity". Про це повідомило у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 3 грудня, міністерство внутрішніх справ країни. Проти засновника BYSOL Андрія Стрижака порушено кримінальну справу.

Фонд займається "збиранням коштів для постраждалих від репресій у Білорусі". Водночас як стверджує Слідчий комітет Білорусі, BYSOL "фінансує страйки підприємств, деструктивні дворові спільноти, так звані фонди медичної, спортивної та культурної солідарності".

Заблоковано сайт опозиційної організації "Наш дім"

Того ж дня генпрокурор Білорусі Андрій Швед ухвалив рішення заблокувати сайт організації "Наш дім" за "агресивну критику" влади та закрити доступ до нього на шість місяців. Як стверджує Генпрокуратура, на сайті організації "з 2020 року агресивно та бездоказово критикувалися суспільно-політична ситуація в Білорусі та її керівництво", "публікувалися матеріали, спрямовані на розпалювання ворожнечі або ворожості щодо білоруських правоохоронців, а також громадян РФ та її керівництва".

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Міжнародним центром громадянських ініціатив "Наш дім" керує представниця білоруської опозиції Ольга Карач. У вересні влада Білорусі включила її до списку терористів.

Кількість політв'язнів зросла до 888 осіб

Тим часом кількість політв'язнів у Білорусі у листопаді зросла на 143 особи, повідомили у правозахисному центрі "Весна". За його даними, станом на 1 грудня загальна кількість політв'язнів у країні становила 888 осіб. "Продовжуються затримання учасників мирних акцій протесту, а також довільні затримання громадян за використання біло-червоно-білої символіки, у тому числі у приватних помешканнях та територіях", - зазначають правозахисники. У листопаді в Білорусі було затримано не менше 275 людей.

Усього за місяць судді наклали щонайменше 12 адміністративних арештів за реалізацію права на мирні збори та свободу вираження думок, і не менше 81-го за звинуваченнями за "поширення екстремістських матеріалів", йдеться у повідомленні "Весни".