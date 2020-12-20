 У Білорусі проти Тихановської порушили справу через ″екстремізм″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Новини

У Білорусі проти Тихановської порушили справу через "екстремізм"

Проти членів білоруської опозиції порушили справи щодо створення та фінансування екстремістського формування з метою захоплення державної влади.

Світлана Тихановська на мітингу в Мінську, 2 серпня 2020 року

Світлана Тихановська на мітингу в Мінську, 2 серпня 2020 року

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальні справи проти членів білоруської опозиції за обвинуваченням у створення екстремістського формування і керівництва ним, а також фінансування його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

Справи порушені проти колишньої кандидатки в президенти країни Світлани Тихановської, членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесникової, Павла Латушка, Ольги Ковалькової, юриста Максима Знака, члена страйкому Мінського тракторного заводу Сергія Дилевського та інших.

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Кримінальні справи передані до центрального апарату слідчого комітету Білорусі. У білоруській генпрокуратурі зазначили, що "кожному факту надання сприяння екстремістському формуванню… буде дана принципова правова оцінка".

У Координаційній раді назвали обвинувачення абсурдними

У відповідь на нові обвинувачення у Координаційній раді білоруської опозиції заявили, що "тиск на членів КР і абсурдні звинувачення - чергова спроба позбавити білорусів можливості обирати свою владу, висловлювати свою думку і боротися за свою свободу". "Легітимна влада не має потреби у репресіях", - заявили в раді.

У повідомленні підкреслюється, що КР була створена як майданчик для переговорів з метою подолання політичної кризи. "Ми завжди діяли в рамках правового поля і ніколи не закликали до незаконних дій. (...) Наша мета залишається колишньою - діалог для розв'язання політичної кризи", - резюмували в раді.

Протести у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

На тлі протестів прихильники Тихановської створили Координаційну раду, яка закликає до широкого суспільного діалогу, в тому числі щодо механізму проведення повторних президентських виборів. Білоруська влада визнала її неконституційною.

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