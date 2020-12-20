Під час протестів в Мінську затримали близько 100 людей

В Мінську у неділю, 20 грудня, під час масових акцій протесту було затримано близько 100 людей, повідомили в управлінні міліції білоруської столиці. Там додали, що співробітники органів внутрішніх справ продовжують роботу з встановлення громадян, які раніше брали участь в акціях і не були затримані.

Також білоруська міліція працює над залученням до відповідальності водіїв за порушення ПДР в місцях протестної активності, "які безпричинно подавали звукові сигнали, тим самим порушуючи правила, а в низці випадків, створюючи аварійну обстановку іншим учасникам дорожнього руху". Акції протесту пройшли в різних районах Мінська та в інших білоруських містах.

Своєю чергою білоруська асоціація журналістів повідомила про затримання двох співробітників ЗМІ: журналістки БелаПАН Марії Харевич і кореспондента газети "Наше слово" Олени Ковальчук.

Опубліковані матеріали щодо злочинів силовиків

Тим часом колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська повідомила про публікацію перших матеріалів в ініційованій нею Єдиній книзі реєстрації злочинів - порталі, створеному Народним антикризовим управлінням спільно з ініціативою BYPOL. Зокрема, опублікований перший список з 28 матеріалів перевірки, що містить імена і "підтверджені юристами докази злочинів співробітників силових структур і членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори".

Серед 397 прийнятих і відфільтрованих заяв - 117 злочинів проти прав громадян, 188 випадків тортур та застосування насильства і 9 вбивств. В цілому для обліку в реєстрі надійшла понад тисяча заяв. "Сьогодні починається нова глава в нашій боротьбі за справедливість", - наголосила Тихановська.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lXhM Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)