У США підтвердили неофіційні переговори з РФ щодо України

Обговорення не були санкціоновані Білим домом, але в них брали участь ексчиновники США та глава МЗС РФ. Дискусії "не заохочувалися та не ініціювалися нами", зазначив представник Джон Кірбі.

У Білому домі підтвердили факт неофіційних переговорів групи колишніх високопосадовців США з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та іншими представниками РФ з метою закласти основу для діалогу щодо припинення війни в Україні. Як повідомило у четвер, 6 липня, агентство Reuters, Білий дім не санкціонував ці обговорення.

"Хочу чітко заявити, що ці обговорення не заохочувалися і не ініціювалися нами, і ми не підтримували їх якимось активним чином", - зазначив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі.

"Як сказав президент (США Джо Байден - Ред.), жодних (розмов - Ред.) про Україну без України", - додав він.

Представник Державного департаменту США також заявив Reuters, що адміністрація Байдена не санкціонувала ці перемовини. США продовжать постачати зброю Києву, щоб українські чиновники "могли вести переговори з позиції сили і допоки вважатимуть, що час настав", зазначив він.

Дискусії про дипломатичне урегулювання

За даними шести джерел NBC News, Лавров спілкувався з американськими експертами протягом кількох годин у Нью-Йорку у квітні, де він головував на засіданні Ради Безпеки ООН.

На зустрічах, за інформацією журналістів, від американської сторони були присутні, зокрема, колишній співробітник Держдепу Річард Хаас, ексчиновники Білого дому Чарльз Купчан і Томас Грем. В окремих обговореннях також брала участь експомічниця глави Пентагону Мері Бет Лонг.

З російського боку, окрім Лаврова, у дискусіях брали участь науковці, керівники великих аналітичних центрів та дослідницьких інститутів тощо.

За даним NBC News, вони обговорювали, зокрема, долю територій, окупованих Росією і можливості дипломатичного урегулювання. Експосадовці, як повідомляється, мали на меті зберегти відкритими канали зв'язку з РФ і з'ясувати, де в майбутньому може бути простір для компромісу.

За підсумками обговорень експосадовці провели брифінг для Ради нацбезпеки при Білому домі, стверджують два джерела.

Мирні переговори можуть початися восени

За даними NBC News, з'являється все більше ознак того, що США та їхні союзники хочуть, щоб Москва та Київ перейшли до мирних переговорів восени після завершення контрнаступу України.

У цьому контексті згадується, зокрема, таємний візит до Києва директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса. За даними ЗМІ, українські посадовці поділилися з ними планами відвоювати окуповану Росією територію та розпочати переговори про припинення вогню до кінця року.

Ще одним аргументом на користь переговорів NBC News називає наближення президентських виборів в США та побоювання, що республіканці скоротять підтримку України.

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Позиція Києва

Офіційний представник Офісу президента України заявив, що він не коментуватиме повідомлення з опорою на джерела, загальна позиція Києва залишається незмінною.

"Доля України не може вирішуватись без України. Про це багато разів говорив і президент, і всі наші офіційні представники. Не анонімно, а цілком конкретно та публічно", - заявили в Києві.