Кулеба: Головування РФ у Радбезі ООН з 1 квітня - злий жарт

З 1 квітня РФ на місяць перебере на себе головування у Раді безпеки ООН. Вона матиме невеликий вплив на рішення, але відповідатиме за визначення порядку денного.

Головування Росії у Раді безпеки Організації об'єднаний націй (ООН), яке вона перебере на місяць з 1 квітня, - це "поганий жарт", заявив у четвер, 30 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Головування Росії в Раді безпеки ООН 1 квітня - поганий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, який розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН", - написав він у Twitter.

Головуюча в Радбезі ООН країна змінюється щомісяця з-поміж 15 членів. Росія, перебравши цю роль, матиме невеликий вплив на рішення, але відповідатиме за визначення порядку денного, зазначає агентство AFP.

Востаннє Росія головувала в Радбезі в лютому 2022 року, коли Кремль наказав ввести війська в Україну. Київ закликає виключити РФ з ради через вторгнення.

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Лавров головуватиме на дебатах у Радбезі ООН

У Росії вже заявили, що в квітні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров головуватиме на відкритих дебатах в Радбезі ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.

"Ключовим заходом російського головування стануть відкриті дебати високого рівня на тему "Ефективна багатосторонність через захист принципів статуту ООН". Головуватиме на цьому засіданні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров", - заявила на брифінгу в четвер речниця російського МЗС Марія Захарова.

Радбез обговорить ядерну зброю РФ у Білорусі 31 березня

За даними ЗМІ, 31 березня, за день до того, як Росія перебере на себе головування, Радбез ООН проведе засідання для обговорення заяви президента РФ Володимира Путіна щодо намірів розмістити російську тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Раніше негайно зібрати позачергове засідання Радбезу у відповідь на заяву Путіна закликало українське МЗС. У Києві очікують від решти постійних членів ради - Великобританії, США, Франції та Китаю - "ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля". Усі п'ять постійних членів Радбезу є також провідними ядерними державами світу.

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