 У Берліні невідомі намагалися підпалити офіс Інституту Роберта Коха | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Новини

У Берліні невідомі намагалися підпалити офіс Інституту Роберта Коха

Нападники змогли втекти, постраждалих немає. Охорона будівлі, де розміщений офіс Інституту Роберта Коха, змогла самостійно загасити полум'я.

В результаті нападу постраждав фасад і було розбите вікно

В результаті нападу постраждав фасад і було розбите вікно

Невідомі у неділю, 25 жовтня, кинули декілька пляшок із запальною сумішшю в будівлю у Берліні, де розташований офіс Інституту Роберта Коха - федерального інституту Німеччини з вивчення інфекційних захворювань, передає агентство новин dpa.

Як повідомляє берлінська поліція, нападники змогли втекти, постраждалих немає, а охорона будівлі змогла самостійно загасити полум'я. Також повідомляється, що через підозри у "політичному підтексті", справа про спробу підпалу була передана слідчим федерального рівня.

Інститут Роберта Коха є головним інститутом громадської охорони здоров'я Німеччини. Він відстежує випадки захворювання коронавірусом в країні і допомагає консультувати уряд з питань стратегії стримування його поширення. За даними поліції, офіс, на який було скоєно напад, розташований в південному районі Берліна, а не в головній будівлі на північному заході німецької столиці.

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Незважаючи на те, що більшість німців підтримують дії уряду з боротьби з коронавірусною кризою, противники карантинних обмежень декілька разів виводили на марші протесту на вулиці німецьких міст десятки тисяч незгодних з урядовою політикою щодо коронавірусу. Акція проти коронавірусних обмежень відбувається у Берліні також і цієї неділі, 25 жовтня.

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У зонах підвищеного ризику зараження коронавірусом ресторани і бари закриватимуться о 23:00, а на приватних вечірках дозволено збиратись не більше 10 людям.  

У Берліні посилили правила носіння масок

Відтепер маски потрібно буде носити на десяти найбільш людних вулицях та на ринках Берліна. Людям також наполегливо рекомендують носити маски там, де неможливо дотримуватися дистанції.  

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