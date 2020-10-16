У Берліні невідомі намагалися підпалити офіс Інституту Роберта Коха

Невідомі у неділю, 25 жовтня, кинули декілька пляшок із запальною сумішшю в будівлю у Берліні, де розташований офіс Інституту Роберта Коха - федерального інституту Німеччини з вивчення інфекційних захворювань, передає агентство новин dpa.

Як повідомляє берлінська поліція, нападники змогли втекти, постраждалих немає, а охорона будівлі змогла самостійно загасити полум'я. Також повідомляється, що через підозри у "політичному підтексті", справа про спробу підпалу була передана слідчим федерального рівня.

Інститут Роберта Коха є головним інститутом громадської охорони здоров'я Німеччини. Він відстежує випадки захворювання коронавірусом в країні і допомагає консультувати уряд з питань стратегії стримування його поширення. За даними поліції, офіс, на який було скоєно напад, розташований в південному районі Берліна, а не в головній будівлі на північному заході німецької столиці.

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Незважаючи на те, що більшість німців підтримують дії уряду з боротьби з коронавірусною кризою, противники карантинних обмежень декілька разів виводили на марші протесту на вулиці німецьких міст десятки тисяч незгодних з урядовою політикою щодо коронавірусу. Акція проти коронавірусних обмежень відбувається у Берліні також і цієї неділі, 25 жовтня.