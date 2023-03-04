У Байдена видалили ракове новоутворення

У президента США видалили базаліому на грудях, повідомив його лікар. Подальше лікування не потрібне.

У президента США Джо Байдена в лютому видалили ракове новоутворення - базаліому - на грудях. Про це повідомив лікар американського лідера Кевін О'Коннор ввечері 3 березня.

Базаліома - одна з найбільш поширених форм раку, що легко піддаються лікуванню, та не дає метастазів. Вона утворюється на базальній мембрані верхньої частини шкіри.

За словами медика, всі ракові тканини були успішно видалені під час планового медогляду президента 16 лютого, подальше лікування не потрібне. Загоєння на місці операції пройшло добре. Спостереження продовжать у рамках стандартних медоглядів.

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Байден у молодості багато часу проводив на сонці

Президентові США видалили кілька локалізованих немеланомних ракових пухлин шкіри до його вступу на посаду. За словами О'Коннора, в молодості Байден "багато часу проводив на сонці".

За підсумками огляду в лютому лікар заявив, що здоров'я дозволяє Байдену виконувати обов'язки президента США без обмежень. "Байден залишається здоровим та енергійним 80-річним чоловіком, який може успішно виконувати обов'язки, у тому числі голови виконавчої гілки влади, глави держави та верховного головнокомандувача", - наголошувалося в звіті медика.

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Байден готується до нової президентської компанії

На думку багатьох експертів, Байден найближчим часом може оголосити про намір балотуватися в президенти США на виборах 5 листопада 2024 року. За даними агентства Reuters, його команда вже працює над формуванням підтримки серед членів Демократичної партії. Серед потенційних союзників розглядаються навіть люди, яких раніше розглядали як імовірних суперників Байдена у боротьбі за висунення на посаду президента.

Очікується, що Байден може оголосити про намір повторно балотуватися на посаду в квітні, хоча остаточна дата ще не визначена, зауважує Reuters.

Байден вже є найстарішим президентом США в історії. Останні опитування показують, що старіння лідерів викликає занепокоєння американців загалом, а вік Байдена особливо непокоїть виборців демократів.

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