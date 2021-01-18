У Берліні тисячі людей вийшли на підтримку Навального

У німецькій столиці марш на підтримку Олексія Навального 23 січня став одним з наймасовіших політичних російськомовних заходів у новітній історії міста - за даними поліції, у ньому взяло участь не менше трьох тисяч осіб. Дозволений владою марш пройшов через увесь центр міста: від відомства канцлера повз будівлю Рейхстагу до російського посольства на бульварі Унтер-ден-Лінден і звідти до Бранденбурзьких воріт.

На шляху колони було кілька зупинок та імпровізованих мітингів. Звукопідсилювальна апаратура на візку, з огляду на численність зборів, зарадити не могла. Чути було дуже погано. Але звукові недоліки ведучий мітингу активіст Андрій Зайцев компенсував енергією - через його "кричалки" часом атмосфера нагадувала футбольну.

Сюрприз для всіх

Те, що мітинг стане таким численним, не очікував ніхто, а найменше самі організатори. Коли 19 січня активіст Костянтин Шерстюк на сайті поліції заповнив заяву на проведення мітингу, він вказав його чисельність у 50 осіб. Оскільки початок маршу мав проходити в урядовій зоні поблизу відомства канцлера, що особливо охороняється, акцію довелося узгоджувати і в федеральному МВС - проблем тут не виникло.

Марш на Унтер-ден-Лінден

Через кілька днів з Костянтином зв'язалася поліція і попрохала його представити концепцію дотримання коронавірусної безпеки: політичні акції в Німеччині дозволяють тільки за умови носіння масок і дотримання дистанції в півтора метра. Спочатку для маршу навіть не хотіли перекривати берлінські вулиці: не було впевненості, що він набере хоча б сто осіб.

"Основні права громадян дотримуються в Німеччині, попри локдаун", - пояснює Костянтин легкість узгодження маршу. У підсумку він поставив поліцію перед складним завданням: вулиці перекривалися практично під час руху колони учасників, поліція перекинула в центр міста підкріплення. Поліція нервувала, але санкцій не застосовувала. Марш не розганяли навіть тоді, коли його учасники явно не дотримувалися правила півтора метрів.

"Аквадискотека" і "Вбивці"

Слабка звукова апаратура не дозволила провести повноцінний мітинг, але він у даному разі й не був потрібен: мета зборів була зрозуміла, натовп раз у раз скандував слово "відпускай". Серед інших гасел: "Путін - злодій", "Росія без Путіна", класичний протестний "Росія буде вільною" і "Свободу Юлії" - після новини про затримання Юлії Навальної. Особливо голосно скандували, коли проходили повз будинки, де живуть співробітники російського посольства, яке ведучий згодом назвав "філією пекла в Німеччині".

Після виходу на головну вулицю столиці Німеччини - Унтер-ден-Лінден - як організаторам, так і поліції довелося імпровізувати, щоб не допустити заторів у центрі Берліна. Колона розтягнулася на пів кілометра. Більшість її становили російськомовні берлінці 20-40 років, багато хто прийшов з дітьми.

Учасниця берлінської акції з плакатом

Про те, що все відбувається саме в Берліні, де вже кілька місяців закриті всі розважальні заклади, нагадував креативний характер плакатів. Часом те, що відбувалося, нагадувало карнавал. На одних плакатах Гаррі Поттер просив, щоб доля провела його повз "склад бруду", на інших проходила "аквадискотека століття" (його авторка одягла купальник прямо на куртку), над присутніми майорів величезний зроблений із золотої фольги прапор "Free Nawalny". Були плакати і серйознішого змісту: красномовний плакат "Вбивці", який несла молода дівчина. Близько четвертої години за Берліном акція закінчилася біля Бранденбурзьких воріт: присутні роз'їхалися грітися по домівках, адже день був вогкий.