Twitter дозволив співробітникам і після карантину працювати дистанційно

Американська компанія Twitter дозволила своїм співробітникам, які через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 зараз працюють дистанційно, не повертатися до офісів. Це стосується тих працівників, які можуть та хочуть працювати вдома. "Відкрити офіси - це буде наше рішення, а співробітники вирішуватимуть, чи будуть вони вертатися і коли", - написала у вівторок, 12 травня, у блозі керівниця відділу кадрів компанії Дженніфер Крісті.

Як наголошують у Twitter, досвід минулих тижнів продемонстрував ефективність співпраці людей, які перебувають у різних місцях. Компанія, за її власними даними, має приблизно 4900 співробітників.

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Twitter був одним із перших підприємств, яке після спалаху пандемії перейшло на дистанційну роботу. Офіси компанії залишатимуться зачиненими, а співробітники не їздитимуть у відрядження щонайменше до вересня. Усі внутрішні заходи скасовано аж до кінця року. За даними сайту Buzzfeed, працівники Twitter могли отримати відшкодування витрат на облаштування домашнього офісу в межах тисячі доларів.

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Інші американські технологічні фірми також використовують дистанційну форму роботи. Facebook und Google раніше заявляли, що багато їхніх співробітників працюватимуть з дому до кінця року. Apple натомість планує повернення працівників до офісів кількома хвилями у червні та липні.

Нагадаємо, що пандемія COVID-19 стала причиною запровадження в багатьох країнах світу жорстких карантинних заходів. За даними Університету Джонса Хопкінса, у світі коронавірусом заразилися 4,3 мільйона осіб, з них у США - 1,4 мільйона.

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