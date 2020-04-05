Робота з дому на карантині: лікарі радять не турбуватись про шкоду здоров'ю
Кілька тижнів роботи з дому під час карантину не заподіють непоправну шкоду спині та очам, запевняють лікарі. При цьому вони радять більше рухатись та прогулюватися після роботи.
Лікарі просять людей, які через пандемію коронавірусу та карантин працюють з дому, не турбуватись через біль у спині. "Не треба боятися через заподіяння якоїсь шкоди хребту тільки через те, що зараз ви перебуваєте у винятковій ситуації та не маєте ідеального робочого місця в домашньому офісі", - пояснює заступник генерального секретаря Німецького товариства ортопедії та травматології (DGOU) Бернд Кладні (Bernd Kladny).
Замість звичного ергономічного робочого місця нині люди використовують звичайні обідні та кухонні столи, дитячі столи та навіть прасувальні дошки. Домашні стільці також далеко не завжди придатні для того, щоб сидіти на них протягом восьми робочих годин. Але незручне робоче місце не завжди є головною причиною проблеми. Зараз, у часи невизначеності та великого стресу, переживання також можуть стати причиною болю в тілі. "Сприйняття болі це складний процес. Оточення та психічний стан мають великий вплив на це", - наголошує Кладні.
Для того, щоб зменшити навантаження на тіло під час роботи з дому, експерти рекомендують більше рухатись та змінювати положення тіла під час сидіння. "Є багато можливостей, які може реалізувати кожен. Наприклад, можна стояти чи ходити під час телефонних розмов або ходити на прогулянку після завершення робочого дня", - рекомендує Вібке Арпс (Wiebke Arps) з управління охорони здоров'я страхової компанії Techniker Krankenkasse.
Проблеми з очами під час постійної роботи з компьютером
Під час роботи з дому погане освітлення та невірна відстань до монітора можуть посилити напругу очей. Це може також викликати сухість, почервоніння та втомленість очей. "Якщо ви напружено на щось дивитесь, то рідше моргаєте. Внаслідок цього очі стають сухими", - зазначає директор офтальмологічної клініки в університетській лікарні Регенсбурга Горст Гелбіґ (Horst Helbig). Однак Гелбіг вважає, що кілька тижнів роботи з дому не можуть заподіяти значної шкоди очам.
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Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Ми замало рухаємося
Стан здоров'я німців нині найгірший від початку досліджень. Принаймні так стверджує звіт німецької страхової компанії DKV, згідно з яким менше 9 відсотків населення Німеччини мають "цілковито здоровий" спосіб життя. Проблема у дефіциті руху. У середньому німці "просиджують" 7,5 години щодня. Однак це не лише німецька шкідлива звичка. У всьому світі люди проводять забагато часу навсидячки.
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Сидіння - нове паління?
Віднедавна сидіння навіть почали називати "новим палінням", адже це не менш серйозна загроза для здоров'я суспільства. Навіть якщо не всі науковці погоджуються, що порівняння з курінням цигарок доречне, в останні 15 років виявлено зв'язок між тривалим сидінням та таким серйозними захворюваннями, як низький артеріальний тиск, поганий кровообіг, рак, захворювання серця та діабет.
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Не всяке сидіння однаково шкідливе
Щоправда, сидіння на офісному стільці не так тісно пов'язане з довгостроковим ризиком для здоров'я, як сидіння під час перегляду телевізора вдома. Дослідники послідовно пов'язують забагато часу перед телевізором з ризиком передчасної смерті, цукровим діабетом 2-го типу та захворюваннями серця.
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Кволість від сидіння
Жінки, які з віком проводять багато часу навсидячки, більше ризикують стати кволими, доводить нове дослідження австралійського Університету Квінсленда. Це означає, що вони матимуть менші шанси одужати, захворівши чи отримавши травму. Утім, на думку дослідників, шкідливий вплив не є незворотним. Тож вставайте з дивану! Запобігти шкоді від надмірного сидіння на "п'ятій точці" ніколи не пізно!
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Менше сидіть, більше рухайтеся
Науковці застерігають: чим більше часу ми проводимо навсидячки, тим вищим стає ризик передчасної смерті. Проте якщо ви сидите не довше 30 хвилин поспіль, ризик надто рано врізати дуба знижується. Намагайтеся компенсувати кожні півгодини сидіння щонайменше п'ятьма хвилинами руху чи ходіння.
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Стояча робота можлива і в офісі
Для офісних працівників робота навсидячки видається неуникною. Принаймні, якщо ви не ведете ділову переписку навстоячки. Дедалі більше офісів у світі пропонують своїм працівникам робочі столи, висоту яких можна регулювати для сидіння чи роботи стоячи. Та і це не найкраще вирішення проблеми, кажуть дослідники. Навіть якщо ви стоїте, то витрачаєте замало енергії, адже нерухомо залишаєтеся на місці.
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Плиг-скік!
Сидіння, звісно, не нівелює переваги від виконаних вами фізичних вправ, та все ж, чим менше часу ви сидите, тим краще. Експерти радять рухатися якомога частіше та в процесі намагатися пришвидшувати серцебиття. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 150 хвилин помірної активності на тиждень або ж 75 хвилин енергійної діяльності.