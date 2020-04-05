Робота з дому на карантині: лікарі радять не турбуватись про шкоду здоров'ю

Лікарі просять людей, які через пандемію коронавірусу та карантин працюють з дому, не турбуватись через біль у спині. "Не треба боятися через заподіяння якоїсь шкоди хребту тільки через те, що зараз ви перебуваєте у винятковій ситуації та не маєте ідеального робочого місця в домашньому офісі", - пояснює заступник генерального секретаря Німецького товариства ортопедії та травматології (DGOU) Бернд Кладні (Bernd Kladny).

Замість звичного ергономічного робочого місця нині люди використовують звичайні обідні та кухонні столи, дитячі столи та навіть прасувальні дошки. Домашні стільці також далеко не завжди придатні для того, щоб сидіти на них протягом восьми робочих годин. Але незручне робоче місце не завжди є головною причиною проблеми. Зараз, у часи невизначеності та великого стресу, переживання також можуть стати причиною болю в тілі. "Сприйняття болі це складний процес. Оточення та психічний стан мають великий вплив на це", - наголошує Кладні.

Для того, щоб зменшити навантаження на тіло під час роботи з дому, експерти рекомендують більше рухатись та змінювати положення тіла під час сидіння. "Є багато можливостей, які може реалізувати кожен. Наприклад, можна стояти чи ходити під час телефонних розмов або ходити на прогулянку після завершення робочого дня", - рекомендує Вібке Арпс (Wiebke Arps) з управління охорони здоров'я страхової компанії Techniker Krankenkasse.

Проблеми з очами під час постійної роботи з компьютером

Під час роботи з дому погане освітлення та невірна відстань до монітора можуть посилити напругу очей. Це може також викликати сухість, почервоніння та втомленість очей. "Якщо ви напружено на щось дивитесь, то рідше моргаєте. Внаслідок цього очі стають сухими", - зазначає директор офтальмологічної клініки в університетській лікарні Регенсбурга Горст Гелбіґ (Horst Helbig). Однак Гелбіг вважає, що кілька тижнів роботи з дому не можуть заподіяти значної шкоди очам.

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