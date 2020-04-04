 Коронавірус в Україні: підтверджено вже понад 1200 випадків, 32 людини померли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: підтверджено вже понад 1200 випадків, 32 людини померли

За останню добу в Україні зафіксовано 153 нових випадки коронавірусної інфекції. Кількість летальних випадків зросла до 32.

В Україні підтверджено вже 1225 випадків коронавірусної інфекції

В Україні підтверджено вже 1225 випадків коронавірусної інфекції

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) та обласних лабораторних центрів станом на 22:00 суботи, 4 квітня, в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляється на сторінці ЦГЗ у соцмережі Facebook. Добою раніше повідомлялося про 1072 підтверджених випадки.

"Усього отримано 32 повідомлення про летальні випадки від цього захворювання. 25 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в повідомленні ЦГЗ. Напередодні центр повідомляв про 27 летальних випадків.

Водночас у центрі наголосили, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.

Раніше цього дня ЦГЗ повідомив, що більшість жертв коронавірусу в Україні мала інші захворювання, зокрема, важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання нирок та легень. За даними ЦГЗ, середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті становила 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті - 4 дні.

В Україні посилюють карантинні заходи

Нагадаємо, український уряд посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, з 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. В громадських містах заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів. Також буде заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей.

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Разом з тим уряд заборонив інфікованим коронавірусом, які перебувають на самоізоляції, відвідувати аптеки, продуктові магазини та вигулювати домашніх тварин. Послаблення цих обмежень стосуються тільки тих інфікованих, про яких немає кому подбати під час самоізоляції.

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DW.COM

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