Більшість жертв коронавірусу в Україні мала інші важкі захворювання

Більшість з померлих в Україні від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, мала також інші важкі захворювання. Про це в суботу, 4 квітня повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) України на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Більшість померлих мала важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. У 30 відсотків померлих з наявністю супутньої патології були поєднані захворювання", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, частка хвороб (при зазначенні однієї або декількох) становила: 61 відсоток - серцево-судинні захворювання, 40 відсотків - цукровий діабет, 13 відсотків - новоутворення, 4 відсотки - захворювання нирок, 9 відсотків - захворювання легень, 4 відсотки - ожиріння.

Загалом станом на першу половину дня 4 квітня в Україні померли 28 осіб, у яких виявили коронавірусну інфекцію: 19 жінок (68 відсотків) та 9 чоловіків (32 відсотки). 86 відсотків померлих мали вік понад 50 років. Зокрема, у віці 30-39 років померли 2 людини, 40-49 років - 2 людини, 50-59 років - 9 людей, 60-69 років - 9 людей, 70-79 років - 5 людей, 80-89 років - 1 людина.

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За даними ЦГЗ, середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті становила 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті - 4 дні.

Усі 28 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 64 відсотки отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації. "Також усі особи, що померли від COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на наявність збудника цієї хвороби", - зазначається в повідомленні Центру.