Більшість жертв коронавірусу в Україні мала інші важкі захворювання

Більшість з померлих в Україні від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, мала також інші важкі захворювання. Про це в суботу, 4 квітня повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) України на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"Більшість померлих мала важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. У 30 відсотків померлих з наявністю супутньої патології були поєднані захворювання", - йдеться в повідомленні.
За даними ЦГЗ, частка хвороб (при зазначенні однієї або декількох) становила: 61 відсоток - серцево-судинні захворювання, 40 відсотків - цукровий діабет, 13 відсотків - новоутворення, 4 відсотки - захворювання нирок, 9 відсотків - захворювання легень, 4 відсотки - ожиріння.
Загалом станом на першу половину дня 4 квітня в Україні померли 28 осіб, у яких виявили коронавірусну інфекцію: 19 жінок (68 відсотків) та 9 чоловіків (32 відсотки). 86 відсотків померлих мали вік понад 50 років. Зокрема, у віці 30-39 років померли 2 людини, 40-49 років - 2 людини, 50-59 років - 9 людей, 60-69 років - 9 людей, 70-79 років - 5 людей, 80-89 років - 1 людина.
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За даними ЦГЗ, середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті становила 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті - 4 дні.
Усі 28 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 64 відсотки отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації. "Також усі особи, що померли від COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на наявність збудника цієї хвороби", - зазначається в повідомленні Центру.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.
Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков