МОЗ України запровадило протокол лікування хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Про це відомство повідомило ввечері у четвер, 2 квітня.

"На жаль, від цього вірусу немає щеплення чи ліків. Більше того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн", - заявив міністр Максим Степанов.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета - встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при її середньотяжкому, тяжкому та критичному перебігу.

За даними МОЗ, станом на вечір 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків інфікування кронавірусом. Від COVID-19 в Україні померли 22 людини, а 19 осіб одужали.