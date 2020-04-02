 МОЗ України запровадило протокол лікування хворих на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Новини

МОЗ України запровадило протокол лікування хворих на COVID-19

Міністерство розробило алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою при її середньотяжкому, тяжкому та критичному перебігу.

Українців лікуватимуть від COVID-19 за єдиним протоколом

Українців лікуватимуть від COVID-19 за єдиним протоколом

Міністерство охорони здоров'я України запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Про це відомство повідомило ввечері у четвер, 2 квітня.

"На жаль, від цього вірусу немає щеплення чи ліків. Більше того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн", - заявив міністр Максим Степанов.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета - встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при її середньотяжкому, тяжкому та критичному перебігу.

За даними МОЗ, станом на вечір 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків інфікування кронавірусом. Від COVID-19 в Україні померли 22 людини, а 19 осіб одужали.

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