Області повідомляють про зараження коронавірусом медперсоналу

У Монастириському районі Тернопільської області інфікування коронавірусом виявлено у 32-х медичних працівників. Про це вранці у четвер, 2 квітня, повідомив голова Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь. Серед тих, хто заразився, 10 лікарів та 22 медсестри.

Очільник райдержадміністрації також повідомив про нестачу тестів на виявлення SARS-CoV-2. "Ми, власне, теж були в контакті з інфікованими лікарями, наприклад, але ми теж ще не здавали проби через брак пробірок та шпателів", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Загалом у Монастириському районі виявлено 83 інфікованих коронавірусом.

У Чернівецькій області коронавірус підтверджено у десяти лікарів, четверо з яких заразилися на роботі. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук. Загалом, за даними міністерства охорони здоров'я, на Буковині зареєстровано 143 випадки інфікування SARS-CoV-2. В області вважаються вилікуваними восьмеро пацієнтів.

Між тим в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив у цей же день про те, що у місті захворіли семеро медиків. Пустовіт, однак наголосив, що коронавірус виявлений у медперсоналу шляхом тестування, але у хворих лікарів "немає жодного симптому, який вказав би на те, що вони інфіковані", цитує "Інтерфакс-Україна".

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Тим часом народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова повідомила, що у Вінниці замість тестування медичного персоналу їх протизаконно змушують писати заяви на відпустку "за власним бажанням" і відправляють додому. Про це вона написала у колонці для видання "Українська правда". За даними депутатки, це відбувається після того, як у Подільському обласному онкодиспансері виявили коронавірус у чотирьох лікарів, у тому числі і в головного.

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті тестують усіх працівників комунальних і соціальних служб за допомогою експрес-тестів. В разі підозри на зараження проводять ПЛР-тести в лабораторіях.

За останню добу в Україні виявлено 135 випадків зараження на SARS-CoV-2, а загалом станом на ранок 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки інфікування, повідомило міністерство охорони здоров’я. Померли 20 осіб, а 13 людей одужали.