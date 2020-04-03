Уряд роз'яснив жорсткіші правила карантину: маска - обов'язкова

Український уряд надав роз’яснення щодо нових норм обмежувальних заходів, що викликали в українців безліч запитань. Роз'яснення опубліковане на сайті Кабміну в суботу, 4 квітня. У ньому надано відповіді на найбільш поширені запитання щодо нових обмежувальних норм.

Уряд наполягає, що в усіх громадських місцях особи мають бути в масці чи респіраторі. Зазначається, що громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше). Водночас перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у Києві до громадських місць відносять також зупинки громадського транспорту та 50-метрову зону навколо них, церкви та 50-метрову зона навколо них, заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилеглу до них територію тощо.

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"Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитися на території, яка підпадає під визначення "громадське місце", - йдеться у роз'ясненні уряду.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков



Також пояснюється, що запровадження правила носити з собою документи, що посвідчують особу, дозволяє перевірити, чи не повинна ця особа бути на самоізоляції або в обсервації. Також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.

Уряд пояснив, що пересуватися вулицею можна лише вдвох. Виняток - супровід дітей незалежно від їхньої кількості. Дітям до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Утім, навіть під’їзд та територія навколо будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому дітям рекомендується не покидати домівку без супроводу дорослих, йдеться в роз'ясненнях.

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Також було надано пояснення щодо відвідування парків чи скверів. В уряді наполягають, що відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.

Як повідомлялося, український Кабмін посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських містах заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.