 Уряд роз′яснив жорсткіші правила карантину: маска - обов′язкова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уряд роз'яснив жорсткіші правила карантину: маска - обов'язкова

Відповідно до нових обмежень, носіння маски на вулиці тепер обов'язкове. Пересуватися можна лише вдвох. Відвідування парків та скверів заборонено.

Перехожі в масках на Хрещатику

Маски на вулиці - обов'язкові

Український уряд надав роз’яснення щодо нових норм обмежувальних заходів, що викликали в українців безліч запитань. Роз'яснення опубліковане на сайті Кабміну в суботу, 4 квітня. У ньому надано відповіді на найбільш поширені запитання щодо нових обмежувальних норм.

Уряд наполягає, що в усіх громадських місцях особи мають бути в масці чи респіраторі. Зазначається, що громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше). Водночас перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у Києві до громадських місць відносять також зупинки громадського транспорту та 50-метрову зону навколо них, церкви та 50-метрову зона навколо них, заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилеглу до них територію тощо.

Читайте також: Уряд заборонив хворим на коронавірус українцям ходити в магазини і аптеки

"Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитися на території, яка підпадає під визначення "громадське місце", - йдеться у роз'ясненні уряду.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


Також пояснюється, що запровадження правила носити з собою документи, що посвідчують особу, дозволяє перевірити, чи не повинна ця особа бути на самоізоляції або в обсервації. Також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.

Уряд пояснив, що пересуватися вулицею можна лише вдвох. Виняток - супровід дітей незалежно від їхньої кількості. Дітям до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Утім, навіть під’їзд та територія навколо будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому дітям рекомендується не покидати домівку без супроводу дорослих, йдеться в роз'ясненнях.

Читайте також: Нові правила карантину в Україні: що треба знати

Також було надано пояснення щодо відвідування парків чи скверів. В уряді наполягають, що відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.

Як повідомлялося, український Кабмін посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських містах заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Дивитись відео 05:57

Українські заробітчани на карантині: фермери в Європі потерпають (02.04.2020)

DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

Також за темою

Ukraine Kiew Coronavirus

Карантин: влада Києва переходить від попереджень до покарань 03.04.2020

В Україні посилили карантинний режим у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції. У київському штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації DW розповіли про деталі нових обмежень.

Ukraine Kiew Coronavirus

Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин 03.04.2020

Уряд очікує, що жорсткий карантин через коронавірус триватиме в Україні до кінця травня. Чи здатна економіка країни витримати тривалі обмеження проти пандемії COVID-19?

Symbolbild Häusliche Gewalt

На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео) 03.04.2020

Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину і куди звертатися жертвам?

Реклама

Докладно

Ukraine Kiew Coronavirus (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Карантин: у Києві переходять від попереджень до покарань

У штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Києва DW розповіли деталі нових обмежень через епідемію COVID-19.  

Росія хоче, щоб країни-учасниці ОПЕК+ скоротили загальний нафтовидобуток

Путін запропонував ОПЕК+ скоротити нафтовидобуток

Президент Росії хоче зменшити видобуток нафти країнами ОПЕК+. Він звинуватив в обвалі цін Саудівську Аравію.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  