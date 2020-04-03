Українцям заборонили виходити без документів та збиратись більше двох

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 3 квітня, посилив карантинні заходи для боротьби із поширення коронавірусу, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, з 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. В громадських містах заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів. Ці та інші зміни правил передбачені у відповідній постанові уряду України від 2 квітня 2020 року № 255, оприлюдненій на сайті Кабінету міністрів.

Також буде заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна буде відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності.

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Також не можна самовільно покидати місце обсервації чи ізоляції. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

"Час демонструє, що кількість заражених постійно зростає. Жорсткі обмеження - це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу. Ми йдемо м'якшим сценарієм в контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко", - написав Денис Шмигаль.