 Коронавірус: яке покарання загрожує за порушення правил карантину | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.04.2020

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Європа

Коронавірус: яке покарання загрожує за порушення правил карантину

Київ запровадив обов'язкову обсервацію для тих, хто прибуває в Україну з-за кордону. Дехто вважає, що ці заходи зайві, й уникає їх, не цураючись втечі. Та за порушення карантину карають, і не лише в Україні. Як саме?

З-під обсервації у готелі Козацький у Києві втекли кілька людей

З-під обсервації у готелі "Козацький" у Києві втекли кілька людей

Вранці у вівторок, 31 березня, київська поліція повідомила про втечу кількох людей, які перебували в готелі "Козацький" у Києві на так званій обсервації. Напередодні там розмістили тих, хто повернувся до України літаком і погодився на двотижневу ізоляцію під охороною з метою запобігти поширенню нового коронавірусу.

У поліції запевнили, що мають намір притягнути до адміністративної відповідальності втікачів з обсервації. Як повідомляє інформагенція "Українські Новини" із посиланням на речника міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, загалом на втікачів складено вже понад 60 адміністративних протоколів.

Втеча з обсервації є порушенням карантинних правил і може мати наслідком чималий штраф. В Україні, як і в низці інших країн, з огляду на стрімке поширення коронавірусу закони доповнили новими нормами, які посилюють відповідальність за порушення правил карантину.

Україна

Так,  український парламент 17 березня доповнив кодекс про адміністративні правопорушення статтею 44-3, за якою громадяни-порушники правил карантину, а також певних санітарно-гігієнічних і протиепідемічних правил караються штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Штраф передбачений і за порушення правил, встановлених рішеннями місцевих органів влади задля протидії поширенню коронавірусу. 

У поліції наголошують, що адміністративна відповідальність встановлена і за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19. 

Крім того, в Україні посилили і кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням. За статтею 325 Кримінального кодексу, якщо ті чи інші порушення правил спричиняють поширення захворюванння, то винуватці караються штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі гривень чи навіть позбавленняи волі на строк до трьох років.

Якщо ж внаслідок таких порушень гинуть люди чи спричиняються інші тяжкі наслідки, тоді порушникам загрожує ув'язнення від 5 до 8 років.

За повідомленням за сайті МВС України, оприлюдненим у середу, 1 квітня, поліція склала 3120 адмінпротоколів за порушення правил карантину та відкрила 33 кримінальні провадження.

Італія

В Італії, яка найбільше потерпає від стрімкого поширення коронавірусу, встановлені жорсткі обмеження на пересування людей в рамках загальнонаціонального карантину.

Коли в першій половині березня в країні запровадили карантинні заходи, за їхнє порушення передбачили відповідальність у вигляді штрафу розмірі 206 євро або до трьох місяців ув'язнення. Втім, 26 березня уряд Італії був вимушений посилити відповідальність за порушення карантинних обмежень. Адже з часу дії карантину поліція перевірила понад два мільйони людей. У понад 100 тисячах випадків були складені протоколи та порушені справи. Контролювали людей у населених пунктах, а також на шляхах сполучень, адже багато італійців з півночі країни, де розпочалась епідемія, хотіли поїхати на південь на дачі чи до родичів, а такі пересування теж були заборонені. Тепер же в Італії на особу, яка має позитивний тест на коронавірус, але не дотримується карантинних правил і залишає своє помешкання, чекає штраф від 400 до 3000 євро або ув'язнення від одного до п'яти років.

В постраждала від пандемії коронавірусу чи не найбільше у світі

В постраждала від пандемії коронавірусу чи не найбільше у світі

Згідно з правилами карантину, жителі країни мають залишатися вдома, а помешкання дозволяється залишати тільки за певних обставин, у тому числі: спортивні тренування неподалік від помешкання, купівля продуктів або похід до лікаря. Кожен повинен мати при собі роздруковану пояснювальну записку із зазначенням причини свого перебування на вулиці на випадок перевірки поліцією.

Німеччина

У ФРН людина, заражена чи обґрунтовано може бути заражена коронавірусом, має відбувати 14-денний карантин. Зазвичай це означає самоізоляцію вдома або, якщо стан здоров'я погіршується, у лікарні. Цей строк, за висновками німецьких експертів, відповідає максимальному терміну інкубації вірусу SARS-CoV-2. Домашній карантин - це безперервне перебування вдома, коли покупки чи інші справи за межами квартири мають робити інші люди, як-от родичі, друзі чи сусіди. На щоденному контакті з особою, яка не має права залишати межі свого помешкання, перебуває місцевий орган охорони здоров'я.

У такій вимушеній самоізоляції в Німеччині опиняються як ті, чия інфекція підтверджена лабораторно, так і люди, які тісно контактували з зараженою людиною. 

У Німеччині в разі загрози інфікування коронавірусом зазвичай відправляють на домашній карантин

У Німеччині в разі загрози інфікування коронавірусом зазвичай відправляють на домашній карантин

Правовою підставою для карантину в Німеччині є закон про захист від інфекційних хвороб. Як пояснюють правники, часткове обмеження таких ключових прав людини, як її вільне пересування чи зібрання з іншими, а також особистої недоторканності, коли в особи примусово беруть мазок для тестування, можливі саме на основі цього закону. 

За порушення правил карантину в Німеччині передбачена кримінальна відповідальність у вигляді грошових штрафів чи навіть до двох років позбавлення волі. Розмір штрафу вираховується судом в межах від 5 до 360 "денних ставок", які залежать від рівня доходу особи, яка притягається до відповідальності. Ідеться про маржу від 5 до 35 тисяч євро за день.

Якщо ж інфікована коронавірусом особа через свідоме порушення карантину заражає іншу людину, її можуть притягнути до відповідальності за спричинення шкоди здоров'ю - тут так само йдеться про грошові штрафи чи позбавлення волі до п'яти років.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

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З-під обсервації у готелі Козацький у Києві втекли кілька людей

Як карають за порушення правил карантину

Дехто вважає правила карантину зайвими. Та за їхнє порушення - не лише в Україні - загрожують штрафи і навіть тюрма.  

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