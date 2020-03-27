Коронавірус: яке покарання загрожує за порушення правил карантину

Вранці у вівторок, 31 березня, київська поліція повідомила про втечу кількох людей, які перебували в готелі "Козацький" у Києві на так званій обсервації. Напередодні там розмістили тих, хто повернувся до України літаком і погодився на двотижневу ізоляцію під охороною з метою запобігти поширенню нового коронавірусу.

У поліції запевнили, що мають намір притягнути до адміністративної відповідальності втікачів з обсервації. Як повідомляє інформагенція "Українські Новини" із посиланням на речника міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, загалом на втікачів складено вже понад 60 адміністративних протоколів.

Втеча з обсервації є порушенням карантинних правил і може мати наслідком чималий штраф. В Україні, як і в низці інших країн, з огляду на стрімке поширення коронавірусу закони доповнили новими нормами, які посилюють відповідальність за порушення правил карантину.

Україна

Так, український парламент 17 березня доповнив кодекс про адміністративні правопорушення статтею 44-3, за якою громадяни-порушники правил карантину, а також певних санітарно-гігієнічних і протиепідемічних правил караються штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Штраф передбачений і за порушення правил, встановлених рішеннями місцевих органів влади задля протидії поширенню коронавірусу.

У поліції наголошують, що адміністративна відповідальність встановлена і за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19.

Крім того, в Україні посилили і кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням. За статтею 325 Кримінального кодексу, якщо ті чи інші порушення правил спричиняють поширення захворюванння, то винуватці караються штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі гривень чи навіть позбавленняи волі на строк до трьох років.

Якщо ж внаслідок таких порушень гинуть люди чи спричиняються інші тяжкі наслідки, тоді порушникам загрожує ув'язнення від 5 до 8 років.

За повідомленням за сайті МВС України, оприлюдненим у середу, 1 квітня, поліція склала 3120 адмінпротоколів за порушення правил карантину та відкрила 33 кримінальні провадження.

Італія

В Італії, яка найбільше потерпає від стрімкого поширення коронавірусу, встановлені жорсткі обмеження на пересування людей в рамках загальнонаціонального карантину.

Коли в першій половині березня в країні запровадили карантинні заходи, за їхнє порушення передбачили відповідальність у вигляді штрафу розмірі 206 євро або до трьох місяців ув'язнення. Втім, 26 березня уряд Італії був вимушений посилити відповідальність за порушення карантинних обмежень. Адже з часу дії карантину поліція перевірила понад два мільйони людей. У понад 100 тисячах випадків були складені протоколи та порушені справи. Контролювали людей у населених пунктах, а також на шляхах сполучень, адже багато італійців з півночі країни, де розпочалась епідемія, хотіли поїхати на південь на дачі чи до родичів, а такі пересування теж були заборонені. Тепер же в Італії на особу, яка має позитивний тест на коронавірус, але не дотримується карантинних правил і залишає своє помешкання, чекає штраф від 400 до 3000 євро або ув'язнення від одного до п'яти років.

В постраждала від пандемії коронавірусу чи не найбільше у світі

Згідно з правилами карантину, жителі країни мають залишатися вдома, а помешкання дозволяється залишати тільки за певних обставин, у тому числі: спортивні тренування неподалік від помешкання, купівля продуктів або похід до лікаря. Кожен повинен мати при собі роздруковану пояснювальну записку із зазначенням причини свого перебування на вулиці на випадок перевірки поліцією.

Німеччина

У ФРН людина, заражена чи обґрунтовано може бути заражена коронавірусом, має відбувати 14-денний карантин. Зазвичай це означає самоізоляцію вдома або, якщо стан здоров'я погіршується, у лікарні. Цей строк, за висновками німецьких експертів, відповідає максимальному терміну інкубації вірусу SARS-CoV-2. Домашній карантин - це безперервне перебування вдома, коли покупки чи інші справи за межами квартири мають робити інші люди, як-от родичі, друзі чи сусіди. На щоденному контакті з особою, яка не має права залишати межі свого помешкання, перебуває місцевий орган охорони здоров'я.

У такій вимушеній самоізоляції в Німеччині опиняються як ті, чия інфекція підтверджена лабораторно, так і люди, які тісно контактували з зараженою людиною.

У Німеччині в разі загрози інфікування коронавірусом зазвичай відправляють на домашній карантин

Правовою підставою для карантину в Німеччині є закон про захист від інфекційних хвороб. Як пояснюють правники, часткове обмеження таких ключових прав людини, як її вільне пересування чи зібрання з іншими, а також особистої недоторканності, коли в особи примусово беруть мазок для тестування, можливі саме на основі цього закону.

За порушення правил карантину в Німеччині передбачена кримінальна відповідальність у вигляді грошових штрафів чи навіть до двох років позбавлення волі. Розмір штрафу вираховується судом в межах від 5 до 360 "денних ставок", які залежать від рівня доходу особи, яка притягається до відповідальності. Ідеться про маржу від 5 до 35 тисяч євро за день.

Якщо ж інфікована коронавірусом особа через свідоме порушення карантину заражає іншу людину, її можуть притягнути до відповідальності за спричинення шкоди здоров'ю - тут так само йдеться про грошові штрафи чи позбавлення волі до п'яти років.