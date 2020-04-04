На в'їздах до Києва облаштують КПП, всім мірятимуть температуру

У столиці України, аби запобігти поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19, діятимуть нові протиепідемічні обмеження. Відповідні зміни зафіксовані у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника, повідомляється на сайті КМДА. Розпорядження оприлюднене у суботу, 4 квітня. За словами Поворозника, нові обмеження починають діяти з 6 квітня.

Так, новою редакцією розпорядження встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста для громадян і транспортних засобів. Відповідно до них, на в'їздах і виїздах із міста Києва створюються контрольно-пропускні пункти. Водії та пасажири транспортних засобів відтепер в обов'язковому порядку мають проходити при в'їзді на територію Києва термометрію.

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Не допускається в'їзд на територію Києва громадян без проведення термометрії на КПП, громадян із ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію, госпіталізацію, або самоізоляцію таких громадян.

Також, згідно з розпорядженням, термометрію можуть проводити у закладах продовольчої торгівлі. Забезпечення вхідного санітарного контролю здійснюється шляхом візуального огляду (загальний стан, ознаки лихоманки, наявність ознак гострого респіраторного захворювання). У разі необхідності можливе проведення температурного скринінгу (вимірювання температури тіла безконтактним термометром, за наявності).

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У разі виявлення особи із ознаками ГРЗ, підвищеною температурою тіла її не допускатимуть до відвідування закладів та скеровуватимуть до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування.

"Із понеділка, 6 квітня, у столиці, як і в інших містах України, почнуть діяти нові обмеження, затверджені постановою уряду №211. Також міська влада затвердила новий перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19. Я розумію, що більшість обежень можуть здаватися незручними, та зараз йдеться про здоров'я та життя тисяч киян. І це той момент, коли все залежить від кожного з нас. Тому будьмо свідомими та відповідальними", - пояснив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Києві Микола Поворозник.