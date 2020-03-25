 Кличко: У лікарнях Києва перебувають 400 пацієнтів з пневмонією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Кличко: У лікарнях Києва перебувають 400 пацієнтів з пневмонією

У всіх хворих на пневмонію відібрані зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу, повідомив київський мер Віталій Кличко. У Києві є 380 апаратів ШВЛ.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

У київських лікарнях перебувають майже 400 осіб з різними видами пневмонії. Про це у п'ятницю, 3 квітня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко, передає агенція "Українські Новини".

За його словами, у всіх пацієнтів з пневмонією вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу. При цьому лікарі зазначають, що далеко не всі випадки пневмонії - це наслідки ускладнень від коронавірусу, повідомив Кличко. 2 квітня міністерство охорони здоров'я вирішило тестувати на коронавірус всіх хворих з вірусною пневмонією.

Також Кличко повідомив, що 44 медичні установи у Києві оснащені 380 апаратами штучної вентиляції легенів. Мер Києва додав, що цю кількість апаратів ШВЛ було придбано до 2020 року, однак Київ планує придбати ще 52 апарати ШВЛ, 17 з яких очікуються найближчим часом. Кличко додав, що у Києві є ще понад 60 неробочих апаратів ШВЛ - деякі з них зношені й чекають ремонту, на деяких потрібно замінити деталі. 

 

За останніми даними Державної служби статистики, у січні цього року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 людина.

Між тим станом на ранок 3 квітня в Україні було зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило міністерство охорони здоров'я. За останню добу коронавірусом інфікувались 138 людей. Від хвороби померли 23 людини, а одужали 19.

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