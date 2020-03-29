 У Києві визначилися з місцем для обсервації евакуйованих з-за кордону українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Новини

У Києві визначилися з місцем для обсервації евакуйованих з-за кордону українців

Евакуйованих з-за кордону українців помістять у Києві в готелі "Козацький". Готель уже взяла під охорону поліція, щоб звідти ніхто не втік. Українська влада пропонує обсервацію з платним харчуванням.

Обсервація

Влада Києва вже визначалася з місцем для обсервації евакуйованих з-за кордону українців. У понеділок, 30 березня, в київській поліції повідомили про те, що поліція взяла під охорону готель "Козацький".

"Готель під охороною, щоб ніхто не втік", - повідомив інформагенції "Українські новини" представник київських правоохоронців. За словами співрозмовника агентства, у готелі на обсервації перебувають українці, яких евакуювали з-за кордону, зокрема з Катару. Обсервація в "Козацькому" безкоштовна. Наразі випадків втечі в "Козацькому" немає, запевняють у поліції.

Конфуз у аеропорту "Бориспіль"

Водночас евакуйовані з Балі українці відмовилися залишати літак в аеропорту "Бориспіль". У літаку вони перебувають уже понад вісім годин та заявляють, що їх не попереджали про обов'язкову обсервацію в Україні. Відповідні відеозвернення пасажири рейсу розміщують на своїх акаунтах у соціальній мережі Facebook. 

Крім того, до пасажирів не пускають адвокатів, посилаючись на карантинну зону. У літаку зачинені туалети та скінчилася вода. За даними одного з пасажирів літака - виконавчого директора IТ-компанії ZSoft Віталія Зайця, зазначеним рейсом летіли 180 осіб, із них 15 дітей.

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Пасажирам пропонують безкоштовну обсервацію в готелі "Козацький" або платну вартістю від 169 євро за одне місце у двомісному номері, чи 38 євро за одномісний номер на 14 днів. При цьому громадяни, які погодилися на обсервацію, мають харчуватися своїм коштом.

До добровільної угоди на проведення обсервації також внесено пункт про повну заборону контактів із засобами масової інформації, передає "Інтерфакс-Україна".

У МОЗ не бачать сенсу в масовому тестуванні на коронавірус

Тим часом у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України повідомили, що не вважають за доцільне проводити масове тестування на коронавірусну інфекцію за методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Немає в цьому жодного сенсу, оскільки є питання інкубаційного періоду й не завжди тестування буде епідеміологічно і економічно обґрунтованим. Єдине правильне рішення - це відправка всіх на обсервацію. У разі появи симптомів у хворого будуть відбирати зразки на дослідження, тестувати і після цього ухвалювати певні клінічні рішення", - сказав він, цитують "Українські новини".

Поширення Covid-19

Заступник міністра зазначив, що на самоізоляцію відправлятимуть тих людей, хто має можливість забезпечити такий режим в домашніх умовах. Якщо самоізоляцію не можна забезпечити в домашніх умовах, то передбачена ізоляція в спеціалізованих установах-обсерваторах, що мають бути створені обладміністраціями в кожній області.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів зобов'язав проходити самоізоляцію українців, які повернулися з країн, де зафіксовано поширення коронавірусної інфекції.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

В Україні зафіксували 475 випадків інфікування коронавірусом

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