У Києві визначилися з місцем для обсервації евакуйованих з-за кордону українців

Влада Києва вже визначалася з місцем для обсервації евакуйованих з-за кордону українців. У понеділок, 30 березня, в київській поліції повідомили про те, що поліція взяла під охорону готель "Козацький".

"Готель під охороною, щоб ніхто не втік", - повідомив інформагенції "Українські новини" представник київських правоохоронців. За словами співрозмовника агентства, у готелі на обсервації перебувають українці, яких евакуювали з-за кордону, зокрема з Катару. Обсервація в "Козацькому" безкоштовна. Наразі випадків втечі в "Козацькому" немає, запевняють у поліції.

Конфуз у аеропорту "Бориспіль"

Водночас евакуйовані з Балі українці відмовилися залишати літак в аеропорту "Бориспіль". У літаку вони перебувають уже понад вісім годин та заявляють, що їх не попереджали про обов'язкову обсервацію в Україні. Відповідні відеозвернення пасажири рейсу розміщують на своїх акаунтах у соціальній мережі Facebook.

Крім того, до пасажирів не пускають адвокатів, посилаючись на карантинну зону. У літаку зачинені туалети та скінчилася вода. За даними одного з пасажирів літака - виконавчого директора IТ-компанії ZSoft Віталія Зайця, зазначеним рейсом летіли 180 осіб, із них 15 дітей.

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Пасажирам пропонують безкоштовну обсервацію в готелі "Козацький" або платну вартістю від 169 євро за одне місце у двомісному номері, чи 38 євро за одномісний номер на 14 днів. При цьому громадяни, які погодилися на обсервацію, мають харчуватися своїм коштом.

До добровільної угоди на проведення обсервації також внесено пункт про повну заборону контактів із засобами масової інформації, передає "Інтерфакс-Україна".

У МОЗ не бачать сенсу в масовому тестуванні на коронавірус

Тим часом у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України повідомили, що не вважають за доцільне проводити масове тестування на коронавірусну інфекцію за методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Немає в цьому жодного сенсу, оскільки є питання інкубаційного періоду й не завжди тестування буде епідеміологічно і економічно обґрунтованим. Єдине правильне рішення - це відправка всіх на обсервацію. У разі появи симптомів у хворого будуть відбирати зразки на дослідження, тестувати і після цього ухвалювати певні клінічні рішення", - сказав він, цитують "Українські новини".

Заступник міністра зазначив, що на самоізоляцію відправлятимуть тих людей, хто має можливість забезпечити такий режим в домашніх умовах. Якщо самоізоляцію не можна забезпечити в домашніх умовах, то передбачена ізоляція в спеціалізованих установах-обсерваторах, що мають бути створені обладміністраціями в кожній області.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів зобов'язав проходити самоізоляцію українців, які повернулися з країн, де зафіксовано поширення коронавірусної інфекції.