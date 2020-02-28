 Прокуратура Іспанії подала до суду на жінку за поширення фейку у Twitter | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

Прокуратура Іспанії подала до суду на жінку за поширення фейку у Twitter

Жінці закидають поширення фейку у соцмережі Twitter, у якому стверджувалося, що діти мігрантів знущаються над іспанським вчителем.

Підставою для позову стало відео зі школи (архівне фото)

Підставою для позову стало відео зі школи (архівне фото)

Іспанська прокуратура у п'ятницю, 28 лютого, подала судовий позов проти жінки, яка розповсюджувала "фейкові новини" у соцмережах. Цей позов став першою подібною справою у судовій практиці в Іспанії.

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Підставою для нього стало відео, яке жінка розмістила в соцмережі Twitter, на якому учні знущаються над вчителем. Відео супроводжувалося дописом, у якому стверджувалося, що учасниками аморальних дій є нелегальні мігранти в іспанській школі, повідомляє агенція AFP. Насправді ж відео, на якому показано, як кілька учнів перекидають столи та ображають вчителя, було знято в бразильській школі в штаті Сан-Паулу.

Жінка "мала на меті пов'язати насильство в класі з неповнолітніми з інших країн, щоб їх обмовити", йдеться в позові прокурорів. Обвинувачуваній закидається стаття кримінального кодексу Іспанії, яка передбачає позбавлення волі на термін від шести місяців до двох років для осіб, визнаних винними у "приниженні гідності". Суд в місті Сант-Феліу-де-Льобрегат поблизу Барселони тепер повинен буде вирішити, приймати позов чи ні до розгляду.

 

 

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