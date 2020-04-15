 Twitter став позначати пости з фейками про коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Twitter став позначати пости з фейками про коронавірус

Для ідентифікації фейків Twitter співпрацює з надійними партнерами, повідомили менеджери соцмережі. Крім того, Twitter розробляє інструменти для просування достовірної інформації.

Twitter став позначати фейкові пости про коронавірус

Відтепер контент сумнівного змісту міститиме відповідні позначки, що застерігатимуть користувачів соцмережі

Соціальна мережа Twitter стала позначати фейкову інформацію про коронавірус, що поширюється її каналами. Відтепер брехливі пости про пандемію і теорії змови будуть містити позначки "вводять в оману" і "суперечливі", попередили менеджери Twitter Йоел Рот і Нік Піклз у повідомленні, оприлюдненому в понеділок, 11 травня.

Читайте також: Засновник Twitter виділив мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом

Вони зазначили, що для ідентифікації сумнівного й потенційно шкідливого контенту Twitter співпрацює з "надійними партнерами", не конкретизувавши, однак, з якими саме. За словами менеджерів, водночас ведеться розробка інструментів для просування "достовірної та автентичної" інформації.

Наплив недостовірної інформації

Тепер усі мережеві ресурси на тлі пандемії коронавірусу стикаються з проблемою поширення численних чуток, фейків і теорій змови. Оператори мереж докладають максимум зусиль, намагаючись стримати наплив дезінформації.

Читайте також: Twitter розпочинає боротьбу з фейковими фото й відео

Минулого тижня Twitter видалив цілу низку суперечливих постів, зокрема, про наявність якогось зв'язку між пандемією і технологією передачі даних 5G, а також два коментарі президента Бразилії Жаіра Болсонару, що засумнівався в доцільності карантину.

  • Інес Альфа та Ніколь Руджеро, Tears in the Wind

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Прямий зв'язок із глядачем

    "Для багатьох мисткинь і митців використання соцмедіа вже давно повсякдення. Багато хто не може чи не хоче більше від них відмовлятися", - кажуть організатори виставки Link in Bio у Лейпцигу. Це демонструють близько 50 просторових та відеоінсталяцій, скульптур, фото та картин, зібрані на виставці. Відвідати її можна до 15 березня. На фото: робота Tears in the Wind Інес Альфа та Ніколь Руджеро.

  • Арвіда Бистрьом, Upskirt

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Життя у соцмережах

    Мистецтво соцмереж (Social Media Art) відроджує утопічну ідею мережевого мистецтва, поширену в епоху зародження інтернету наприкінці 20-го століття. Вона полягає в тому, аби демократизувати мистецький світ завдяки соцмережам. За допомогою Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr та Twitter можна встановити прямий контакт із аудиторією. На фото: робота Upskirt шведки Арвіди Бистрьом.

  • Штеффен Цілліґ, Only Originals

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Мистецтво йде за глядачем

    На виставці Link in Bio в Лейпцигу зібрані роботи авторства 35 переважно молодих митців. Усі твори відрізняє одне: візуальне мистецтво відбувається там, де глядачі - в соціальних мережах, переважно в Instagram. Старі добрі веб-сайти як місце презентації поступово вмирають. На фото: робота Only Originals німця Штеффена Цілліґа (Steffen Zillig).

  • Кріс Дранґе, Emrata with Butterflies

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Кардаш'ян в олії

    Не всі роботи, представлені на виставці в Лейпцигу, цифрові. Митець з Гамбурга Кріс Дранґе (Chris Drange) збільшив викладені в соцмережах селфі жінок американської селебріті-родини Кардаш'ян, доповнив їх елементами класичного живопису та замовив зрештою їх у вигляді олійного живопису в Китаї.

  • Олі Епп, Big Croc

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Смартфон чи не в кожного

    Мережеве мистецтво існувало ще до того, як інтернет став доступний для масової публіки. Але завдяки соціальним мережам аудиторія каналів поширення того чи іншого контенту збільшилася в рази. А смартфон з виходом в інтернет сьогодні в кишені чи не кожного. На фото: робота Big Croc британця Олі Еппа.

  • Леа Шрегер, After the Art Fair

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Секспозитив від Леї Шрегер

    Американка Леа Шрегер стала відомою завдяки фото в соцмережі Instagram, на яких вона зображена в підкреслено еротичних позах, часто з мінімальними елементами одягу. "Секспозитивна перформанс-мисткиня" називає її німецький журнал monopol, а напрямок, у якому вона працює - секспозитивний фемінізм. Діяльність Шрегер наражається на критику передусім прибічників традиційного фемінізму.

    Автор: Данило Білик


Також за темою

Фейки і теорії змови про коронавірус (15.04.2020) 15.04.2020

Коронавірус породив величезну кількість дезінформації та фейків. Найчастіше їх можна зустріти в соцмережах і месенджерах. Хибна інформація та теорії змови поширюються зі швидкістю світла.

Italien Rom | Gassigehen in Coronazeiten

Уряд Італії подовжив суворі обмеження через коронавірус 10.04.2020

Запроваджені ще 9 березня жорсткі карантинні заходи триватимуть до 3 травня, вирішив уряд у Римі. Утім, з 14 квітня заплановані деякі послаблення для сфери торгівлі та окремих галузей промисловості.

Symbolbild Twitter Fake News

Дезінформація і пропаганда у часи коронавірусної кризи 01.04.2020

Напруга між Заходом і Росією, а також криза між США та Китаєм не послабляюються й у часи коронавірусу. Пандемія стала полем бою інформаційної війни, що ніяк не вщухне.

Реклама

Докладно

Сезонні роботи в ЄС популярні в українських заробітчан (ілюстративне фото)

Як українські заробітчани їдуть в ЄС попри карантин

На заробітки власним ходом - як це вдається, попри карантин і заборону на пасажирські перевезення, з'ясовувала DW.  

Офіс компанії Tesla в каліфорнійському місті Фрімонт

Завод Tesla в Каліфорнії запрацює попри заборону влади

Завод Tesla в Каліфорнії попри заборону влади має знову запрацювати, заявив керівник компанії Ілон Маск.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  