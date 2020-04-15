Twitter став позначати пости з фейками про коронавірус

Соціальна мережа Twitter стала позначати фейкову інформацію про коронавірус, що поширюється її каналами. Відтепер брехливі пости про пандемію і теорії змови будуть містити позначки "вводять в оману" і "суперечливі", попередили менеджери Twitter Йоел Рот і Нік Піклз у повідомленні, оприлюдненому в понеділок, 11 травня.

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Вони зазначили, що для ідентифікації сумнівного й потенційно шкідливого контенту Twitter співпрацює з "надійними партнерами", не конкретизувавши, однак, з якими саме. За словами менеджерів, водночас ведеться розробка інструментів для просування "достовірної та автентичної" інформації.

Наплив недостовірної інформації

Тепер усі мережеві ресурси на тлі пандемії коронавірусу стикаються з проблемою поширення численних чуток, фейків і теорій змови. Оператори мереж докладають максимум зусиль, намагаючись стримати наплив дезінформації.

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Минулого тижня Twitter видалив цілу низку суперечливих постів, зокрема, про наявність якогось зв'язку між пандемією і технологією передачі даних 5G, а також два коментарі президента Бразилії Жаіра Болсонару, що засумнівався в доцільності карантину.