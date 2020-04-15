Twitter став позначати пости з фейками про коронавірус
Для ідентифікації фейків Twitter співпрацює з надійними партнерами, повідомили менеджери соцмережі. Крім того, Twitter розробляє інструменти для просування достовірної інформації.
Відтепер контент сумнівного змісту міститиме відповідні позначки, що застерігатимуть користувачів соцмережі
Соціальна мережа Twitter стала позначати фейкову інформацію про коронавірус, що поширюється її каналами. Відтепер брехливі пости про пандемію і теорії змови будуть містити позначки "вводять в оману" і "суперечливі", попередили менеджери Twitter Йоел Рот і Нік Піклз у повідомленні, оприлюдненому в понеділок, 11 травня.
Вони зазначили, що для ідентифікації сумнівного й потенційно шкідливого контенту Twitter співпрацює з "надійними партнерами", не конкретизувавши, однак, з якими саме. За словами менеджерів, водночас ведеться розробка інструментів для просування "достовірної та автентичної" інформації.
Наплив недостовірної інформації
Тепер усі мережеві ресурси на тлі пандемії коронавірусу стикаються з проблемою поширення численних чуток, фейків і теорій змови. Оператори мереж докладають максимум зусиль, намагаючись стримати наплив дезінформації.
Минулого тижня Twitter видалив цілу низку суперечливих постів, зокрема, про наявність якогось зв'язку між пандемією і технологією передачі даних 5G, а також два коментарі президента Бразилії Жаіра Болсонару, що засумнівався в доцільності карантину.
З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Прямий зв'язок із глядачем
"Для багатьох мисткинь і митців використання соцмедіа вже давно повсякдення. Багато хто не може чи не хоче більше від них відмовлятися", - кажуть організатори виставки Link in Bio у Лейпцигу. Це демонструють близько 50 просторових та відеоінсталяцій, скульптур, фото та картин, зібрані на виставці. Відвідати її можна до 15 березня. На фото: робота Tears in the Wind Інес Альфа та Ніколь Руджеро.
З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Життя у соцмережах
Мистецтво соцмереж (Social Media Art) відроджує утопічну ідею мережевого мистецтва, поширену в епоху зародження інтернету наприкінці 20-го століття. Вона полягає в тому, аби демократизувати мистецький світ завдяки соцмережам. За допомогою Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr та Twitter можна встановити прямий контакт із аудиторією. На фото: робота Upskirt шведки Арвіди Бистрьом.
З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Мистецтво йде за глядачем
На виставці Link in Bio в Лейпцигу зібрані роботи авторства 35 переважно молодих митців. Усі твори відрізняє одне: візуальне мистецтво відбувається там, де глядачі - в соціальних мережах, переважно в Instagram. Старі добрі веб-сайти як місце презентації поступово вмирають. На фото: робота Only Originals німця Штеффена Цілліґа (Steffen Zillig).
З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Кардаш'ян в олії
Не всі роботи, представлені на виставці в Лейпцигу, цифрові. Митець з Гамбурга Кріс Дранґе (Chris Drange) збільшив викладені в соцмережах селфі жінок американської селебріті-родини Кардаш'ян, доповнив їх елементами класичного живопису та замовив зрештою їх у вигляді олійного живопису в Китаї.
З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Смартфон чи не в кожного
Мережеве мистецтво існувало ще до того, як інтернет став доступний для масової публіки. Але завдяки соціальним мережам аудиторія каналів поширення того чи іншого контенту збільшилася в рази. А смартфон з виходом в інтернет сьогодні в кишені чи не кожного. На фото: робота Big Croc британця Олі Еппа.
З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Секспозитив від Леї Шрегер
Американка Леа Шрегер стала відомою завдяки фото в соцмережі Instagram, на яких вона зображена в підкреслено еротичних позах, часто з мінімальними елементами одягу. "Секспозитивна перформанс-мисткиня" називає її німецький журнал monopol, а напрямок, у якому вона працює - секспозитивний фемінізм. Діяльність Шрегер наражається на критику передусім прибічників традиційного фемінізму.