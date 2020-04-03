 Засновник Twitter виділив мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2020

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Новини

Засновник Twitter виділив мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом

Джек Дорсі перерахував у свій фонд Start Small більше чверті свого статку. Фонд займатиметься наданням допомоги в боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2. Згодом гроші підуть і на інші проекти.

Засновник Twitter Джек Дорсі

Засновник Twitter Джек Дорсі

Засновник мережі мікроблогів Twitter Джек Дорсі пожертвував один мільярд доларів на боротьбу з новим коронавірусом. "Я скеровую один мільярд доларів в акціях компанії Square (орієнтовно 28 відсотків моїх статків) до фонду Start Small з метою фінансування глобальних зусиль, спрямованих на боротьбу з COVID-19", - написав Дорсі в Twitter у вівторок, 7 квітня.

43-річний підприємець також зазначив, що після перемоги над пандемією робота фонду буде сфокусована на проєктах в галузі охорони здоров'я та освіти для дівчаток, а також на реалізації концепції безумовного базового доходу.

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Для забезпечення прозорого керування фондом Джек Дорсі створив загальнодоступний файл, в якому публікуватиметься звітність про витрачання коштів Start Small. Згідно з цими даними, фонд вже здійснив першу пожертву: 100 тисяч доларів були перераховані благодійній організації America's Food Fund на проєкт із забезпечення продовольчими товарами людей, які постраждали від пандемії коронавірусу. 

Як повідомлялося раніше, благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) пообіцяв виділити до 100 мільйонів доларів США на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти будуть спрямовані на посилення заходів з виявлення вірусу та локалізації, лікування людей, захисту населення, що перебуває в зоні ризику, та для розробки вакцини.

Виділена Bill & Melinda Gates Foundation загальна сума включає вже 10 мільйонів доларів, про надання яких фонд заявив наприкінці січня. Згідно з повідомленням, фонд надасть 20 мільйонів доларів таким організаціям, як Всесвітня організація охорони здоров'я, Центри контролю та захисту захворювань США, Національна комісія з охорони здоров'я Китаю та Китайський центр контролю та профілактики захворювань.

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Ще 20 мільйонів доларів будуть надані органам охорони здоров'я в країнах Африки на південь від Сахари та в Південній Азії. Ці регіони найбільше потерпали під час останнх епідемій, зокрема, свинячого грипу в 2009 році.

Крім того, у фонді пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів на дослідження з метою прискорити винайдення, розробку та тестування вакцини, лікування та діагностики вірусу.

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