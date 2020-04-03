Засновник Twitter виділив мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом

Засновник мережі мікроблогів Twitter Джек Дорсі пожертвував один мільярд доларів на боротьбу з новим коронавірусом. "Я скеровую один мільярд доларів в акціях компанії Square (орієнтовно 28 відсотків моїх статків) до фонду Start Small з метою фінансування глобальних зусиль, спрямованих на боротьбу з COVID-19", - написав Дорсі в Twitter у вівторок, 7 квітня.

43-річний підприємець також зазначив, що після перемоги над пандемією робота фонду буде сфокусована на проєктах в галузі охорони здоров'я та освіти для дівчаток, а також на реалізації концепції безумовного базового доходу.

Читайте також: Боротьба з коронавірусом: ЄС виділить 15 мільярдів євро країнам-партнерам

Для забезпечення прозорого керування фондом Джек Дорсі створив загальнодоступний файл, в якому публікуватиметься звітність про витрачання коштів Start Small. Згідно з цими даними, фонд вже здійснив першу пожертву: 100 тисяч доларів були перераховані благодійній організації America's Food Fund на проєкт із забезпечення продовольчими товарами людей, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) пообіцяв виділити до 100 мільйонів доларів США на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти будуть спрямовані на посилення заходів з виявлення вірусу та локалізації, лікування людей, захисту населення, що перебуває в зоні ризику, та для розробки вакцини.

Виділена Bill & Melinda Gates Foundation загальна сума включає вже 10 мільйонів доларів, про надання яких фонд заявив наприкінці січня. Згідно з повідомленням, фонд надасть 20 мільйонів доларів таким організаціям, як Всесвітня організація охорони здоров'я, Центри контролю та захисту захворювань США, Національна комісія з охорони здоров'я Китаю та Китайський центр контролю та профілактики захворювань.

Читайте також: Через коронавірус ЄС виділить 25 мільярдів євро на підтримку економіки

Ще 20 мільйонів доларів будуть надані органам охорони здоров'я в країнах Африки на південь від Сахари та в Південній Азії. Ці регіони найбільше потерпали під час останнх епідемій, зокрема, свинячого грипу в 2009 році.

Крім того, у фонді пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів на дослідження з метою прискорити винайдення, розробку та тестування вакцини, лікування та діагностики вірусу.