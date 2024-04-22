Туреччина: прибутковий бізнес пластичних операцій

Ліпосакція та пластика носа, збільшення грудей та трансплантація волосся: дедалі більше людей з усього світу вирушають до Туреччини заради пластичної операції. Це вигідна пропозиція чи ризикована гра зі здоров'ям?

28-річна американка Беніта Палоя вирішила зробити пластику носа у Туреччині. Вона заплатила за це 5000 доларів. І вже за тиждень після операції їй дозволили вилетіти додому. "З 13 років я мріяла про пластичну операцію носа. Я чула, що турецькі лікарі дуже добре виконують такі завдання. Декілька моїх подруг зробили подібну операцію і були дуже задоволені", - розповідає вона.

Молода жінка, яка працює у фінансовому секторі та підробляє моделлю, дуже задоволена результатом операції. Завдяки втручанню пластичних хірургів, вона стала більш упевненою у собі та зараз отримує більше замовлень як модель. Беніта із захопленням розповідає про те, як уважно до неї ставилися у турецькій клініці, де їй робили операцію. Вона досі залишається на зв'язку з командою лікарів. "Я могла б зробити операцію в США і заплатити за неї 30 000 доларів, але я б, напевно, не відчула того піклування і готовності допомогти, яку отримала в Туреччині", - каже жінка.

З початку пандемії COVID-19 Туреччина переживає справжній бум медичного туризму. За даними державного агентства USHAS, у 2021 році понад 670 000 пацієнтів з-за кордону було надано медичні послуги в Туреччині. Через рік це число зросло до понад 1,25 мільйона. У перші шість місяців минулого року цифри залишалися приблизно на такому самому рівні.

Відповідно високі й доходи турецьких медичних установ від цього бізнесу: у 2022 році вони перевищили два мільярди доларів США. У першій половині 2023 року зростання трохи знизилося, проте, на думку експертів, це пов'язано здебільшого з руйнівним землетрусом у Туреччині у лютому 2023 року.

Німці у Туреччині на першому місці

За даними Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії (ISAPS), у 2022 році більшість іноземних гостей приїжджали до Туреччини з Німеччини, наступними були Велика Британія та Швейцарія. Найпопулярнішими нехірургічними процедурами були ін'єкції ботоксу та гіалуронової кислоти. А до трійки лідерів у пластичній хірургії увійшли ліпосакція, корекція носа та збільшення грудей.

Дедалі частіше до Туреччини їдуть і для того, щоб зробити операцію з подовження ніг. Часто на таку процедуру наважуються західні чоловіки, незадоволені своїм зростом. Один із них 31-річний Еш (ім'я змінено) із США. Після операції його зріст становить 1,84 метра - на дванадцять сантиметрів вище, ніж раніше. "Це було дуже боляче, і період відновлення зайняв неймовірно багато часу", - розповідає чоловік, але наголошує, що операція була того варта.

Беніта Палоя дуже задоволена результатом пластичної операції Фото: privat

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Ортопед Юнус Еч зі Стамбула розповідає, що лише за останні два роки він провів понад 200 операцій із подовження ніг. "Раніше я, як правило, робив цю процедуру за медичною потребою, після травми або через порушення процесу росту", - каже він. Але в останні роки звертається все більше людей, які хочуть зробити таку операцію з естетичних міркувань. Лікар припускає, що кількість подібних операцій зростатиме в найближчі три-п'ять років, хоча він хотів би застерегти всіх охочих, адже, на відміну від операцій носа чи грудей, подовження ніг може мати серйозніші наслідки у разі, якщо не буде досягнуто бажаного результату.

Якими можуть бути небажані наслідки

Останнім часом зросла кількість повідомлень про ускладнення після естетичних операцій, проведених у Туреччині. Рік тому німецький Інститут Роберта Коха повідомив про 27 випадків отруєння ботоксом, який вводять у шлунок, щоб надовго створити відчуття ситості та не товстішати. Однак цей метод спричиняв серйозні побічні ефекти у деяких пацієнтів. У них спостерігалася м'язова слабкість, розлади зору, ускладнення дихання та окремі симптоми паралічу.

А в середині січня у Стамбулі стався трагічний випадок - глютеопластика або так звана "бразильська підтяжка сідниць" закінчилася фатально для матері трьох дітей із Великобританії. Через чотири дні після операції у жінки трапився серцевий напад, спричинений жировою емболією. Під час процедури "підтяжки сідниць" (яка була виконана для молодої матері), стегна наповнюються та збільшуються за рахунок власної жирової тканини пацієнта.

Турецькі клініки намагаються привабити клієнтів низькими цінами та активною рекламою Фото: Jens Schierenbeck/dpa Themendienst/picture alliance

Випадки невдало проведених операцій або небажаних наслідків після хірургічного втручання викликають у багатьох питання компетенції турецьких лікарів і клінік, де роблять пластичні операції. Однак Сюзанне Пунсман (Dr. Susanne Punsmann), німецький експерт центру захисту прав споживачів у землі Північний Рейн - Вестфалія, рекомендує уникати узагальнень у зв'язку з цим. "У Туреччині, як і скрізь, є хороші та погані установи", - наголошує вона і зазначає, що поняття "пластичний хірург" юридично не захищене.

Тому вона радить зацікавленим особам ретельно дослідити, яку кваліфікацію має лікар або скільки разів він уже проводив подібні операції. Експерт також звертає увагу на те, що лікарів відповідної кваліфікації називають "фахівцями з пластичної та естетичної хірургії". "Але також інші лікарі - найчастіше це хірурги, дерматологи або гінекологи - можуть проводити косметичні операції", - додає Сюзанне Пунсман.

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Дешево - не означає якісно

Важливо також перевірити, чи має лікар чи клініка сертифікат європейського зразка, наприклад знак ISO, який, між іншим, вказує на те, що в цій установі регулярно проводиться контроль. Пацієнтам також варто дізнатися про матеріал, який використовують під час операції та лабораторію, з якою працює лікар або клініка.

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Алі Іхсан Октен із Турецької медичної асоціації (TTB) закликає до обережності, коли йдеться про лікарів та клініки, які не мають відповідних сертифікатів. На його думку, бум у медичному туризмі призводить до зростання комерціалізації.

Фактично ринок дуже конкурентний. За допомогою агресивної реклами, SMS та WhatsApp-повідомлень, а також низьких цін клініки намагаються залучити більше клієнтів з інших країн. "Вирішальним критерієм для лікування в Туреччині часто є доступна ціна. Можлива економія до 70 відсотків", - каже експерт із захисту прав споживачів Пунсман. Збільшення грудей у ​​Німеччині обійдеться не менш ніж 4500 євро, тоді як у Туреччині це доступно вже від 2500 євро. У Дюссельдорфі зменшення шлунка коштуватиме приблизно 12 500 євро, у Туреччині - лише третину від цієї суми. У Туреччині можна заощадити на високовартісних процедурах, що підвищує готовність багатьох зацікавлених осіб до ризику.