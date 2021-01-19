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Пластична хірургія

Пластична хірургія - розділ хірургії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пластична хірургія".

Пластична хірургія спеціалізується на операційних втручаннях, наприклад, задля корекції зовнішніх органів чи тканин людського тіла. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бум пластичних операцій у Німеччині під час пандемії COVID-19

Бум пластичних операцій у Німеччині під час пандемії COVID-19 19.01.2021

Через пандемію COVID-19 у Німеччині вже кілька місяців зачинені косметичні салони, однак країна переживає бум пластичних операцій. Допомагає відсутність у громадян зайвих витрат та обов'язок носити маски.

Як німецький хірург українських дітей безкоштовно оперує (16.07.2019) 16.07.2019

Німецький пластичний хірург Клаус Екснер за 7 років прооперував безкоштовно в Україні 200 дітей. Двічі на рік він прилітає до Львова надавати благодійну медичну допомогу дітям з вадами обличчя.

Три факти про ціну сучасної краси (09.08.2018) 09.08.2018

Вроджена краса… З огляду на готовність людства витрачати мільярди на косметику, фітнес та пластичну хірургію це поняття нині не дуже цінується. Адже красу можна підправити. А ви готові платити за красу?

Німецький хірург безкоштовно оперує дітей в Україні (відео)

Німецький хірург безкоштовно оперує дітей в Україні (відео) 08.02.2018

Пластичний хірург Клаус Екснер вже не вперше приїжджає у Львів, щоб безкоштовно допомагати українським дітям з вадами зовнішності. Що його надихає на це?

Чому німецький хірург допомагає дітям в Україні (08.02.2018) 08.02.2018

Пластичний хірург Клаус Екснер вже «свій» Львів. Він робить безкоштовні операції дітям. Що його надихає на це?
Німецький лікар знову оперує українських дітей у Львові

Німецький лікар знову оперує українських дітей у Львові 17.06.2017

До Львова приїхав Клаус Екснер, пластичний хірург з Франкфурта-на-Майні. Це вже восьмий його візит. Цього разу німецький лікар планує безоплатно допомогти майже сотні маленьких українських пацієнтів.
Збільшення грудей - найпопулярніша операція у сфері естетичної хірургії

Збільшення грудей - найпопулярніша операція у сфері естетичної хірургії 20.04.2017

Прямий тонкий ніс, пухкі губи, високі груди, тонка талія - придбати ідеальну зовнішність завдяки пластичній операції сьогодні можна навіть у кредит. Але чи варта гра свічок?
Лягти під ніж заради краси - тенденції в пластичній хірургії Німеччини

Лягти під ніж заради краси - тенденції в пластичній хірургії Німеччини 21.11.2016

Опитування Асоціації естетичної і пластичної хірургії засвідчило: операції з естетичною метою залишаються популярною.
Лягти під ніж заради краси

Лягти під ніж заради краси 21.11.2016

Щороку в світі проводять близько десяти мільйонів операцій у сфері пластичної хірургії. В Німеччині щорічно під ніж лягають понад 200 тисяч осіб. Найпопулярніші пластичні операції в Німеччині - у фотогалерії DW.
Громадські активісти вимагають контролю за пластичною хірургією в Україні

Громадські активісти вимагають контролю за пластичною хірургією в Україні 27.12.2011

Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів ініціює створення громадського моніторингового комітету з безпеки естетичної медицини. Самі медики скептично сприймають цю ініціативу.
Чотириногі клієнти пластичних хірургів

Чотириногі клієнти пластичних хірургів 15.04.2010

Коректування носа в бульдога? Підтягування зморшок у мопса? Видалення жиру в проблемних зонах у кішки? Звучить дико. Але пластична хірургія для тварин – це реальність.