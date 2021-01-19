Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Пластична хірургія - розділ хірургії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пластична хірургія".
Пластична хірургія спеціалізується на операційних втручаннях, наприклад, задля корекції зовнішніх органів чи тканин людського тіла. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.