Пластична хірургія

Три факти про ціну сучасної краси (09.08.2018)

Вроджена краса… З огляду на готовність людства витрачати мільярди на косметику, фітнес та пластичну хірургію це поняття нині не дуже цінується. Адже красу можна підправити. А ви готові платити за красу?