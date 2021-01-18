 Бум пластичних операцій у Німеччині під час пандемії COVID-19 | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.01.2021

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Європа

Бум пластичних операцій у Німеччині під час пандемії COVID-19

Через пандемію COVID-19 у Німеччині вже кілька місяців зачинені косметичні салони, однак країна переживає бум пластичних операцій. Допомагає відсутність у громадян зайвих витрат та обов'язок носити маски.

Під ніж пластичних хірургів у Німеччині лягає дедалі більше людей

Під ніж пластичних хірургів у Німеччині лягає дедалі більше людей

Пластичний хірург із Франкфурта-на-Майні Денніс фон Гаймбурґ (Dennis vom Heimburg) не дуже тішиться, коли кажуть, що він виграв від пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Але факт є факт: попит на естетичні медичні операції у Німеччині від початку пандемії зростає.

"Зараз приходить набагато більше людей, які працюють. Тобто ті люди, які раніше казали, що можуть прийти лише в певний день, бо в інші не мають часу, і наступного разу зможуть лише за рік", - каже фон Гаймбурґ. Зростання числа таких пацієнтів сповна компенсує скорочення іншої їх категорії - тих, кому за 65 років і хто не хоче іти до лікаря через побоювання заразитися.

Замість відпустки - гроші на пластичну операцію

Лікар розповідає, що часто чує від пацієнтів такі слова: "Я хочу вийти з локдауну підтягнутим, якщо вже не займаюсь спортом". Або: "Через коронавірус ми зараз не витрачаємо жодного цента, а гроші на відпустку заощадили. Тож це чудовий момент". Мовляв, люди зараз нічим більше себе не балують.

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Уже 2019 року кількість пластичних операцій на грудях та носі, а також мінімальних втручань за допомогою ботоксу та гіалурону в Німеччині збільшилася на вісім відсотків до 83 тисяч. За оцінками, 2020 року цей показник перетнув межу у 100 тисяч.

Відкачування жиру - в тренді у Німеччині

Відкачування жиру - в тренді у Німеччині

У тренді передусім відкачування жиру, адже багато людей, працюючи з дому, мало рухаються та набирають вагу. Дехто, зрештою, наважується на скальпель замість бігових кросівок, і не шкодує при цьому віддати іноді й 5000 євро. Денніс фон Гаймбурґ, утім, дає зрозуміти: для нього безпека пацієнта передовсім, тож до справи він підходить серйозно.

Шарлатани погіршують імідж пластичної хірургії

"У наших операціях не є необхідними, тож коли виникає побічна дія, то вона часто хронічна, аж до смертельних випадків. Ми повинні мінімізувати ризики", - каже фон Гаймбурґ.

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У країні ще дуже добре пам'ятають випадок із двома жінками, які поплатилися життям за свою мрію про "бразильську дупу" в Дюссельдорфі. Пластичний хірург, який виконав дві ризиковані операції зі збільшення сідниць, більше не має права займатися лікарською діяльністю через завдану внаслідок недбалості шкоду, що спричинила смерть.

Проблема полягає в тому, що в Німеччині будь-яких хірург може називати себе "хірургом краси", адже ця назва професії не є врегульованою законом.

Лікарю з Дюссельдорфа (п) заборонили практикувати через дві смертельні операції

Лікарю з Дюссельдорфа (п) заборонили практикувати через дві смертельні операції

Пластичні операції через захисні маски і хоум-офіс?

Натомість Денніс фон Гаймубрґ є профільним лікарем-фахівцем із пластичної та естетичної хірургії - ця назва професії в Німеччині офіційна. Її мають також лікарі у клінці Мозера, яка представлена у Відні, Аугсбургу та Бонні та спеціалізується на естетичних операціях. Крістіан Лімбах (Kristian Limbach) очолює клініку в Бонні. Він теж каже, що потяг людей до "самооптимізації" під час пандемії зростає.

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Лімбах називає однією з причин - обов'язок носити маски в громадських місцях. "Через них ми не бачимо частину обличчя", - каже лікар. Тож тепер люди ще більш прискіпливо вдивляються один одному в очі, ніж раніше. Будь-яка вада в цій частині обличчя одразу ж помітна. Крім того, під час онлайн-відеоконференцій люди набагато частіше бачать власне зображення, ніж бачили його раніше.

"Тож зараз ми дедалі частіше чуємо побажання підтягнути повіки, аби виглядати молодше", - ділиться спостереженнями директор боннської клініки. Ще один ефект обов'язкового носіння масок - те, що вони приховують набряки та почервоніння внаслідок операцій. А це сприяє попиту на корекцію губ. Та й узагалі в часи пандемії операції, наслідком яких є непрацездатність протягом кількох днів чи тижнів, менше впадають в око.

Операції на очах - особливо популярні під час пандемії

Операції на очах - особливо популярні під час пандемії

Серед клієнтів - передусім жінки

За статистикою, більшість клієнтів пластичних хірургів у Німеччині - жінки, їхня частка становить майже 90 відсотків. Що ж стосується соціальних прошарків, то представлені всі, каже Лімбах. "Тут і працівниця кухні, яка вже роками збирає гроші, аби підкоригувати собі вуха. Тут і професори вишів. Тут і багаті й красиві. Тут і люди, яких Ви знаєте з телебачення. Є і представниці галузі "червоних ліхтарів". Були у нас і католицькі та протестантські священики", - каже лікар.

Усіх їх об'єднує бажання помірної та охайної корекції своєї зовнішності, оптичного омолодження, каже Лімбах. Пандемія коронавірусної хвороби зрештою може прискорити і ще один суспільний процес у Німеччині, впевнений лікар. Ідеться про те, аби люди почали більш відверто говорити про пластичні операції та зняли з них табу, як це уже відбувається в Азії, США чи Латинській Америці.

Перший внесок у пришвидшення цього процесу ще до пандемії зробив відомий німецький футбольний тренер Юрґен Клопп (Jürgen Klopp), якому 2013 року трансплантували волосся і який не робив із цього таємниці. "Клопп тоді встав і сказав: "Що ви від мене хочете? Добре ж виглядає!" - згадує Крістіан Лімбах. - Відтоді стало набагато легше говорити про тему естетичних операцій".

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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Під ніж пластичних хірургів у Німеччині лягає дедалі більше людей

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