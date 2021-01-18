Бум пластичних операцій у Німеччині під час пандемії COVID-19

Пластичний хірург із Франкфурта-на-Майні Денніс фон Гаймбурґ (Dennis vom Heimburg) не дуже тішиться, коли кажуть, що він виграв від пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Але факт є факт: попит на естетичні медичні операції у Німеччині від початку пандемії зростає.

"Зараз приходить набагато більше людей, які працюють. Тобто ті люди, які раніше казали, що можуть прийти лише в певний день, бо в інші не мають часу, і наступного разу зможуть лише за рік", - каже фон Гаймбурґ. Зростання числа таких пацієнтів сповна компенсує скорочення іншої їх категорії - тих, кому за 65 років і хто не хоче іти до лікаря через побоювання заразитися.

Замість відпустки - гроші на пластичну операцію

Лікар розповідає, що часто чує від пацієнтів такі слова: "Я хочу вийти з локдауну підтягнутим, якщо вже не займаюсь спортом". Або: "Через коронавірус ми зараз не витрачаємо жодного цента, а гроші на відпустку заощадили. Тож це чудовий момент". Мовляв, люди зараз нічим більше себе не балують.

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Уже 2019 року кількість пластичних операцій на грудях та носі, а також мінімальних втручань за допомогою ботоксу та гіалурону в Німеччині збільшилася на вісім відсотків до 83 тисяч. За оцінками, 2020 року цей показник перетнув межу у 100 тисяч.

Відкачування жиру - в тренді у Німеччині

У тренді передусім відкачування жиру, адже багато людей, працюючи з дому, мало рухаються та набирають вагу. Дехто, зрештою, наважується на скальпель замість бігових кросівок, і не шкодує при цьому віддати іноді й 5000 євро. Денніс фон Гаймбурґ, утім, дає зрозуміти: для нього безпека пацієнта передовсім, тож до справи він підходить серйозно.

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"У наших операціях не є необхідними, тож коли виникає побічна дія, то вона часто хронічна, аж до смертельних випадків. Ми повинні мінімізувати ризики", - каже фон Гаймбурґ.

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У країні ще дуже добре пам'ятають випадок із двома жінками, які поплатилися життям за свою мрію про "бразильську дупу" в Дюссельдорфі. Пластичний хірург, який виконав дві ризиковані операції зі збільшення сідниць, більше не має права займатися лікарською діяльністю через завдану внаслідок недбалості шкоду, що спричинила смерть.

Проблема полягає в тому, що в Німеччині будь-яких хірург може називати себе "хірургом краси", адже ця назва професії не є врегульованою законом.

Лікарю з Дюссельдорфа (п) заборонили практикувати через дві смертельні операції

Пластичні операції через захисні маски і хоум-офіс?

Натомість Денніс фон Гаймубрґ є профільним лікарем-фахівцем із пластичної та естетичної хірургії - ця назва професії в Німеччині офіційна. Її мають також лікарі у клінці Мозера, яка представлена у Відні, Аугсбургу та Бонні та спеціалізується на естетичних операціях. Крістіан Лімбах (Kristian Limbach) очолює клініку в Бонні. Він теж каже, що потяг людей до "самооптимізації" під час пандемії зростає.

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Лімбах називає однією з причин - обов'язок носити маски в громадських місцях. "Через них ми не бачимо частину обличчя", - каже лікар. Тож тепер люди ще більш прискіпливо вдивляються один одному в очі, ніж раніше. Будь-яка вада в цій частині обличчя одразу ж помітна. Крім того, під час онлайн-відеоконференцій люди набагато частіше бачать власне зображення, ніж бачили його раніше.

"Тож зараз ми дедалі частіше чуємо побажання підтягнути повіки, аби виглядати молодше", - ділиться спостереженнями директор боннської клініки. Ще один ефект обов'язкового носіння масок - те, що вони приховують набряки та почервоніння внаслідок операцій. А це сприяє попиту на корекцію губ. Та й узагалі в часи пандемії операції, наслідком яких є непрацездатність протягом кількох днів чи тижнів, менше впадають в око.

Операції на очах - особливо популярні під час пандемії

Серед клієнтів - передусім жінки

За статистикою, більшість клієнтів пластичних хірургів у Німеччині - жінки, їхня частка становить майже 90 відсотків. Що ж стосується соціальних прошарків, то представлені всі, каже Лімбах. "Тут і працівниця кухні, яка вже роками збирає гроші, аби підкоригувати собі вуха. Тут і професори вишів. Тут і багаті й красиві. Тут і люди, яких Ви знаєте з телебачення. Є і представниці галузі "червоних ліхтарів". Були у нас і католицькі та протестантські священики", - каже лікар.

Усіх їх об'єднує бажання помірної та охайної корекції своєї зовнішності, оптичного омолодження, каже Лімбах. Пандемія коронавірусної хвороби зрештою може прискорити і ще один суспільний процес у Німеччині, впевнений лікар. Ідеться про те, аби люди почали більш відверто говорити про пластичні операції та зняли з них табу, як це уже відбувається в Азії, США чи Латинській Америці.

Перший внесок у пришвидшення цього процесу ще до пандемії зробив відомий німецький футбольний тренер Юрґен Клопп (Jürgen Klopp), якому 2013 року трансплантували волосся і який не робив із цього таємниці. "Клопп тоді встав і сказав: "Що ви від мене хочете? Добре ж виглядає!" - згадує Крістіан Лімбах. - Відтоді стало набагато легше говорити про тему естетичних операцій".