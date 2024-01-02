Туреччина не пропустить в Україну британські мінні тральщики

Влада Туреччини відмовилася пускати до України два британські мінні тральщики, посилаючись на міжнародні домовленості. Свою позицію Анкара мотивує бажанням "запобігти ескалації напруги в Чорному морі".

Два мінні тральщики Sandown, про передачу яких Україні минулого місяця оголосила Великобританія, не зможуть потрапити транзитом через турецькі води у Чорне море через обмеження, які накладає Конвенція Монтре, повідомив у вівторок, 2 січня, Центр з протидії дезінформації Туреччини.

"Наші відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що мінно-пошуковим кораблям, подарованим Україні Сполученим Королівством, не буде дозволено пройти через турецькі протоки до Чорного моря, доки триває війна", - йдеться у повідомленні Центру у соцмережі X.

В Туреччині зауважують, що кваліфікують агресію Росії проти України саме як війну. Згідно Конвенції Монтре 1936 року, під час війни Туреччина закриває протоки із Середземного до Чорного моря для військових суден, що належать воюючим державам.

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Водночас на військові судна країн, що не беруть участь у війні, ця заборона не поширюється, але Анкара має право застосувати її й до них, якщо вважатиме, що їй загрожує небезпека бути втягненою у війну, пише Reuters.

"Туреччина, яка з 1936 року неупереджено і старанно виконує Конвенцію Монтре, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію протягом цієї війни, щоб запобігти ескалації напруги в Чорному морі", - зазначає влада країни.

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"Коаліція з морського потенціалу"

Разом з повідомленням про передачу тральщиків, у грудні Лондон оголосив про створення "Коаліції з морського потенціалу" (Maritime Capability Coalition) на чолі з Великобританією і Норвегією. Вона має на меті постачання Києву "кораблів та транспортних засобів для посилення можливостей України діяти на морі".

Також коаліція має надавати довгострокову підтримку Україні включно з навчанням, обладнанням та інфраструктурою для зміцнення безпеки у Чорному морі.

Яким чином будуть реалізовуватися ці плани, зважаючи на позицію Туреччину, наразі невідомо.

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