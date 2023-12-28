У Чорному морі на міні підірвалося судно під прапором Панами

У Чорному морі під час руху до одного з дунайських портів за зерном на міні підірвався балкер. Двоє моряків зазнали поранень, повідомили в Силах оборони півдня.

У Чорному морі на російській морській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Про це зранку у четвер, 28 грудня, повідомляється в Telegram Сил оборони півдня України. За даними командування, балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

"Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині", - йдеться в повідомленні Сил оборони півдня. Там додали, що катери морської охорони та пошуково-рятувальна служба негайно надали допомогу екіпажу та доставили медиків на борт. При огляді судна було виявлено, що двоє моряків зазнали поранень внаслідок підриву, повідомили у командуванні.

"Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний. До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт", - розповіли в Силах оборони півдня.

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Також у командуванні наголосили, що в умовах щільного замінування моря військами РФ штормова погода часто посилює небезпеку. Тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним, додали у відомстві.

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