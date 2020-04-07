Трамп пригрозив ВООЗ відмовою США від сплати внесків

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 7 квітня, розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Він спочатку заявив, що він припинить фінансування організації в США. Утім, потім Трамп уточнив, що буде "рішуче враховувати" такий крок, інформує агенція новин АР.

Трамп стверджує, що ВООЗ "дуже орієнтована на Китай" у своєму підході. "ВООЗ допустилась серйозної помилки. З якоїсь причини, США сплачує найбільші внески до ВООЗ. Утім, ця організація дуже орієнтована на Китай. Ми ретельно це проаналізуємо. На щастя, я відхилив їхні поради щодо того, щоб залишати відкритими наш кордон з Китаєм. Чому вони дали нам таку неправильну рекомендацію?", - написав Трамп у соцмережі Twitter.

У свою чергу, ВООЗ раніше похвалили Китай за прозорість його дій в рамках боротьби з коронавірусом. Утім, "є підстави вважати, що від COVID-19 померли більше людей, ніж заявляє офіційна статистика КНР", зауважує АР.

Крім того, спочатку у КНР тиснули на осіб, які намагалися забити на сполох щодо небезпеки нового вірусу. Наприклад, місцеві поліцейські в Ухані примусили декількох осіб підписати заяву із зобов'язанням більше не розповсюджувати інформацію про коронавірус.

Протягом свого президентства Трамп висловлював скептицизм щодо багатьох міжнародних організацій і неодноразово критикував ВООЗ. У своїй останній пропозиції щодо бюджету в лютому адміністрація Трампа закликала зменшити внесок США в ВООЗ, із 122,6 мільйона доларів до 57,9 мільйона доларів.

Трампа звинувачують в ігноруванні ранніх попереджень про небезпеку COVID-19

У свою чергу, Дональд Трамп проігнорував рекомендації у доповіді свого радника Пітера Наварро, який ще у січні попереджав про можливу пандемію через COVID-19. Про цю доповідь публічно стало відомо цього тижня. Однак, Наварро ще у січні попереджав, що криза внаслідок коронавірусу може коштувати США трильйони доларів та поставити під загрозу мільйони життів американців.

Трамп заявив, що він не знав про цю доповідь у січні, але дотримувався деяких її рекомендацій в односторонньому порядку.

Згідно з останніми даними університету імені Джонса Гопкінса у США зафіксовано понад 399 тисяч інфікувань, серед них 12,9 тисяч летальних випадків та 22,4 тисяч одужань.

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