Коронавірус у США: у другій половині березня роботу втратили 10 мільйонів

Через пандемію коронавірусу лише у другій половині березня роботу в США втратили близько 10 мільйонів людей. За даними міністерства праці країни, зараз безробітними є 4,4 відсотка населення, тоді як місяць тому цей показник становив 3,5 відсотка. Це найістотніше місячне зростання числа безробітних у США за останні 45 років, повідомляє агенція AFP.

Зокрема, з 16 до 22 березня заявки на отримання статусу безробітного подали 3,3 мільйона осіб, а з 23 до 29 березня - ще 6,65 мільйона. При цьому актуальна статистика лише частково відображає вплив пандемії коронавірусу на ринок праці, зазначили в міністерстві. Вона ґрунтується на даних за середину березня, а з того часу наслідки пандемії для економіки Штатів стали більш серйозними.

За даними американського уряду, в березні 2020 року в країні було скорочено 701 тисячу робочих місць. Це найвищий показник з березня 2009 року, тобто часу світової фінансової кризи.

Через пандемію коронавірусу багато підприємств США були змушені на невизначений час припинити роботу. Уряд ухвалив найбільший в історії країни пакет фінансової допомоги обсягом у два трильйони доларів. Крім іншого, заходи з порятунку економіки в США передбачають виплату прямої фінансової допомоги населенню, спрощення умов виплати страховки по безробіттю, а також мільярдні кредити для концернів і підприємств.