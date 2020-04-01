У штаті Нью-Йорк число заражених коронавірусом більше, ніж у Китаї

Кількість заражених коронавірусом тільки у штаті Нью-Йорк (США) перевищила число інфікованих у Китаї, де почалась глобальна хвиля захворювання. За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на ранок четверга, 2 квітня, в американському штаті захворіли 83,9 тисячі людей, померли 2219 осіб. При цьому по всій КНР на SARS-Cov-2 інфікувались 81554 людини, а число смертельних випадків становить 3 312.

Між тим президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація вивчає можливість припинення внутрішніх перельотів між містами, що стали центрами спалаху коронавірусної інфекції. "Ми думаємо про те, щоб зробити це", - заявив Трамп журналістам на брифінгу в Білому домі.

Корабель-госпіталь в затоці Нью-Йорка

У цей же день в США щонайменше на два тижні запровадили режим карантину у всіх федеральних в'язницях. Майже 170 тисячам ув'язнених заборонено залишати камери навіть для прогулянок. Влада сподівається, що цей захід уповільнить поширення коронавірусу в пенітенціарних установах. Загалом, за офіційними даними, у 122 таких закладах інфіковані 29 ув'язнених і 30 охоронців.

Безлюдні вулиці в серці Манхеттена

Раніше уряд США повідомляв, що за його прогнозами загалом по всій країні померти від коронавірусу може від 100 тисяч до 240 тисяч людей.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують, що уже найближчими днями у світі буде один мільйон підтверджених випадків інфікування коронавірусом, а кількість померлих від наслідків захворювання COVID-19 збільшиться до 50 тисяч осіб.