 Трамп продовжив до 30 квітня дію заходів протидії коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Новини

Трамп продовжив до 30 квітня дію заходів протидії коронавірусу

Громадянам необхідно дотримуватися рекомендацій уряду, в тому числі й щодо обмеження соціальних контактів, наголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп

Трамп наголосив на необхідності знизити можливий рівень смертності від коронавірусу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп подовжив до 30 квітня дію оголошених раніше рекомендацій американського уряду для громадян з метою протидії пандемії коронавірусу. Про це Трамп заявив увечері неділі, 29 березня, під час пресконференції у Білому домі, передає інформагенція dpa.

Поширення Covid-19

За словами Трампа, це стосується насамперед обмеження соціальних контактів, зокрема необхідності дотримуватися дистанції у громадських місцях. При цьому Трамп послався на оприлюднений ще 16 березня прогноз Імперського коледжу Лондона, за яким у випадку невжиття жодних заходів у США від коронавірусу можуть померти до 2,2 мільйона осіб.

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Тож якщо завдяки заходам уряду вдасться обмежити кількість смертей 100 тисячами, це означатиме, що "всі ми добряче постаралися", виснував Трамп. Утім, навіть 100 тисяч смертей від коронавірусу - це "жахлива цифра", визнав Трамп.

Понад 142 тисячі випадків

Станом на ранок понеділка, 30 березня, у США підтверджено понад 142 тисячі випадків зараження коронавірусом, що є найвищим у світі показником. Понад 2,4 тисячі американців померли. Найгірша ситуація щодо поширення захворювання спостерігається в штаті Нью-Йорк. Тут, згідно з даними сайту worldometers.info, медики зафіксували майже 60 тисяч випадків захворювання і близько тисячі летальних випадків.

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