Трамп продовжив до 30 квітня дію заходів протидії коронавірусу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп подовжив до 30 квітня дію оголошених раніше рекомендацій американського уряду для громадян з метою протидії пандемії коронавірусу. Про це Трамп заявив увечері неділі, 29 березня, під час пресконференції у Білому домі, передає інформагенція dpa.

За словами Трампа, це стосується насамперед обмеження соціальних контактів, зокрема необхідності дотримуватися дистанції у громадських місцях. При цьому Трамп послався на оприлюднений ще 16 березня прогноз Імперського коледжу Лондона, за яким у випадку невжиття жодних заходів у США від коронавірусу можуть померти до 2,2 мільйона осіб.

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Тож якщо завдяки заходам уряду вдасться обмежити кількість смертей 100 тисячами, це означатиме, що "всі ми добряче постаралися", виснував Трамп. Утім, навіть 100 тисяч смертей від коронавірусу - це "жахлива цифра", визнав Трамп.

Понад 142 тисячі випадків

Станом на ранок понеділка, 30 березня, у США підтверджено понад 142 тисячі випадків зараження коронавірусом, що є найвищим у світі показником. Понад 2,4 тисячі американців померли. Найгірша ситуація щодо поширення захворювання спостерігається в штаті Нью-Йорк. Тут, згідно з даними сайту worldometers.info, медики зафіксували майже 60 тисяч випадків захворювання і близько тисячі летальних випадків.