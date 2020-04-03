У США зафіксовано рекордне число смертей від коронавірусу протягом доби

В США зафіксована найвища смертність від коронавірусу за одну добу. Як повідомив Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), з вечора 2 квітня до вечора 3 квітня у країні загалом від COVID-19 померли 1480 людей. Раніше найвищий рівень смертності від коронавірусу був зафіксований в Італії - 27 березня там померлb 969 людей.

Загалом у США на Sars-CoV-2 заразились понад 278 тисяч людей, померли від хвороби 7159. Президент США Дональд Трамп заборонив експорт медичного обладнання, яке може використовуватися у боротьбі з коронавірусом. Американським виробникам заборонено експортувати респіратори N95, хірургічні маски і рукавички, а також інші предмети індивідуального захисту. "Все це зараз потрібно в Сполучених Штатах", - заявив президент.

У Європі число заражених також зростає

Друге місце у світі за кількістю інфікованих посідає Італія - 119,8 тисячі, її майже наздоганяє Іспанія з 119,2 тисячі випадків. Зростає число хворих і у Німеччині - за добу у країні інфікувались понад шість тисяч людей і зараз загалом число заражених становить 91159.

В Україні інфікувались ще 150 людей

Тим часом в Україні за останню добу коронавірусом інфікувались 150 людей. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадків зараження. Від COVID-19 померли 28 осіб, з яких 9 чоловіків та 19 жінок. 85 відсотків усіх померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання, повідомили в центрі. Тим часом в Україні одужали від хвороби 23 людини.