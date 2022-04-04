Третина біженців у Німеччині очікують повернення в Україну

Приблизно чотири з п'яти біженців з України, які приїхали в Німеччину, - жінки. Про це свідчать результати опитування на замовлення міністерства внутрішніх справ ФРН, пише агенція dpa у понеділок, 4 квітня.

Зокрема, 58 відсотків українських біженців приїхали з дітьми, 17 відсотків - поодинці, здебільшого люди похилого віку. Середній вік українців, які втекли з країни після російського вторгнення, становить 38 років.

З 1936 респондентів, які взяли участь у опитуванні, 24 відсотки сказали, що нині зупинилися у друзів, 19 відсотків - у родичів, а ще 22 відсотки опитаних заявили, що живуть в приватному житлі. Решта біженців проживають в гуртожитках і готелях.

Згідно з опитуванням, Німеччина була основним пунктом призначення для 82 відсотків біженців. Серед інших згаданих можливих напрямків були Італія, Польща, Швейцарія та Нідерланди.

"42 відсотки опитаних залишилися у великих містах з населенням понад півмільйона. 14 відсотків біженців, які взяли участь в опитуванні, перебувають у Берліні, п'ять відсотків - у Мюнхені і три відсотки - в Гамбурзі", - йдеться в опитуванні. При цьому майже третина людей очікують, що незабаром зможуть повернутися в Україну.

Опитування проводилося з 24 по 29 березня в Берліні, Гамбурзі та Мюнхені та в інтернеті.

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Потік біженців з України

За даними ООН, від початку повномасштабної війни РФ проти України, державу залишили понад 4,2 мільйона людей. Більшість із них перебуває в сусідніх країнах ЄС. З них понад 2,5 мільйона перебувають у Польщі. Багато біженців також залишаються у Словаччині, Угорщині та Румунії. На початок квітня в Німеччині, за даними поліції, перебуває 306 836 українців.

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Аби допомогти країнам ЄС покривати витрати у зв'язку з великою кількістю українських біженців, Рада ЄС ухвалила рішення виділити додаткові 17 мільярдів євро з загального бюджету Євросоюзу.

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