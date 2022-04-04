 Третина біженців у Німеччині очікують повернення в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2022

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Новини

Третина біженців у Німеччині очікують повернення в Україну

Згідно з опитуванням, у Німеччині понад 80 відсотків біженців з України - жінки. Більшість приїхали з дітьми.

Біженці з України на залізничній станції у Берліні

Біженці з України на залізничній станції у Берліні

Приблизно чотири з п'яти біженців з України, які приїхали в Німеччину, - жінки. Про це свідчать результати опитування на замовлення міністерства внутрішніх справ ФРН, пише агенція dpa у понеділок, 4 квітня.

Зокрема, 58 відсотків українських біженців приїхали з дітьми, 17 відсотків - поодинці, здебільшого люди похилого віку. Середній вік українців, які втекли з країни після російського вторгнення, становить 38 років.

З 1936 респондентів, які взяли участь у опитуванні, 24 відсотки сказали, що нині зупинилися у друзів, 19 відсотків - у родичів, а ще 22 відсотки опитаних заявили, що живуть в приватному житлі. Решта біженців проживають в гуртожитках і готелях.

Згідно з опитуванням, Німеччина була основним пунктом призначення для 82 відсотків біженців. Серед інших згаданих можливих напрямків були Італія, Польща, Швейцарія та Нідерланди.

"42 відсотки опитаних залишилися у великих містах з населенням понад півмільйона. 14 відсотків біженців, які взяли участь в опитуванні, перебувають у Берліні, п'ять відсотків - у Мюнхені і три відсотки - в Гамбурзі", - йдеться в опитуванні. При цьому майже третина людей очікують, що незабаром зможуть повернутися в Україну.

Опитування проводилося з 24 по 29 березня в Берліні, Гамбурзі та Мюнхені та в інтернеті.

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Потік біженців з України

За даними ООН, від початку повномасштабної війни РФ проти України, державу залишили понад 4,2 мільйона людей. Більшість із них перебуває в сусідніх країнах ЄС. З них понад 2,5 мільйона перебувають у Польщі. Багато біженців також залишаються у Словаччині, Угорщині та Румунії. На початок квітня в Німеччині, за даними поліції, перебуває 306 836 українців.

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Аби допомогти країнам ЄС покривати витрати у зв'язку з великою кількістю українських біженців, Рада ЄС ухвалила рішення виділити додаткові 17 мільярдів євро з загального бюджету Євросоюзу. 

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  • Біженці з України втікають до сусідньої Молдови, 11 березня

    Домашні тварини під час війни

    За три тижні від початку війни в Україні деякі міста в зоні бойових дій перетворилися на попелища. Під загрозою ракетних обстрілів залишаються чи не всі регіони країни. Багато хто був змушений залишити батьківщину. Залишаючи рідні місця, люди намагаються забрати з собою домашніх улюбленців, передусім котів і собак. А ті, хто лишається, беруть тварин в укриття.

  • Київ

    Домашні тварини під час війни

    Попереднє фото зроблене на кордоні України і Молдови 11 березня. Цей кадр зроблений в Києві 6 березня.

  • Жінка з собаками в Києві

    Домашні тварини під час війни

    84-річна жителька міста Ірпінь Антоніна зі своїми собаками в Києві, 11 березня.

  • Жінка з собакою після обстрілу в Києві

    Домашні тварини під час війни

    Після обстрілу житлових будинків в Києві, 15 березня.

  • Одеса, жінка з котом у поїзді

    Домашні тварини під час війни

    Поїзд на вокзалі в Одесі, 16 березня.

  • Притулок для котів з України в польському Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Притулок для 20 котів з України в польському місті Перемишль, 16 березня.

  • Жінка з собакою на кордоні Румунії та України

    Домашні тварини під час війни

    Автобус на кордоні України та Румунії, 4 березня.

  • Жінка з котом - евакуація з Ірпеня

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Ірпінь під Києвом, 5 березня.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Власник ветеринарної клініки в польському місті Перемишль Радослав Федачинський надає допомогу тваринам з України.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Цьому семиденному козеняті тут теж допомогли. Його поселили в притулку, організованому при клініці для тварин без господарів - тих, яких врятували та привезли з України волонтери.

  • Рентгенівський знімок лапи собаки

    Домашні тварини під час війни

    Рентгенівський знімок зламаної лапи собаки перед операцією у клініці "Ада". Перемишль, 14 березня.

  • Собака, ветеринарна клініка в Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Пацієнт під наркозом і в надійних руках. Перемишль, 14 березня.

  • Буча, евакуація жінки з собакою

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Буча, 13 березня.

  • Ужгород

    Домашні тварини під час війни

    Сховище в Ужгороді на заході України, 12 березня.

  • Харків, собаки в метро

    Домашні тварини під час війни

    Прогулянка по станції метро у Харкові, яка зараз використовується як бомбосховище, 10 березня.

  • Біженці з України з котами, кордон з Польщею

    Домашні тварини під час війни

    КПП Медика в Польщі, 10 березня.

  • Собака в центрі для біженців у Кракові

    Домашні тварини під час війни

    Центр для біженців в польському Кракові, 15 березня.

  • Київ, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля залізничного вокзалу в Києві в перший день війни, 24 лютого.

  • Кордон України з Румунією, жінка з собакою

    Домашні тварини під час війни

    На кордоні України і Румунії, 8 березня.

  • Львівська область, кордон України і Полльщі, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля польського кордону у Львівській області, 27 лютого.

    Автор: Микола Пермяков


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