 Трамп хоче покликати на саміт G7 Росію та ще три країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

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Новини

Трамп хоче покликати на саміт G7 Росію та ще три країни

Саміт G7 у 2020 році президент США планує перенести на осінь та запросити на нього Росію, Південну Корею, Австралію та Індію.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп має намір відкласти саміт Великої сімки (G7) до осені та запросити на нього ще чотири країни: Росію, Південну Корею, Австралію та Індію. За його словами, нинішній формат групи застарів. Про це він оголосив у суботу, 30 травня.

"Я відкладаю саміт, бо не відчуваю, що G7 правильно уявляє те, що відбувається в світі", - цитує Трампа агенція Reuters. Президент США раніше також пропонував розширити клуб G7 і знову включити у нього Росію.

Дональд Трамп заявив, що провести саміт у 2020 році вдасться не раніше вересня. У пресслужбі Білого дому заявили, що глава держави хоче, щоб на зустрічі обговорили Китай.

Раніше Трамп планував провести зустріч у Вашингтоні наприкінці березня, але через коронавірус ухвалив рішення провести його за допомогою відеозв'язку 10-12 червня. Потім Трамп вирішив таки запросити глав держав і урядів країн Великої сімки на особисту зустріч. Однак, наприклад, канцлерка ФРН  Анґела Меркель відразу відмовила в участі у ній, посилаючись на ситуацію з пандемією COVID-19.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату.

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