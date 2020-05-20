Меркель відмовилася від поїздки до Вашингтона на саміт G7

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) відмовилася від запрошення президента США Дональда Трампа відвідати саміт G7, який він має намір провести в Білому домі. Про це в п'ятницю, 29 травня, повідомило видання Politico.

Як пояснюється в публікації з посиланням на офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), Меркель "не може погодитись на особисту участь" у саміті Великої сімки та на поїздку до Вашингтона "з огляду на загальну ситуацію з пандемією". Канцлерка, "зрозуміло, продовжуватиме стежити за розвитком пандемії", наголосив Зайберт.

Трамп має намір провести саміт G7 в Білому домі

Раніше, 26 травня, повідомлялося, що, на думку президента США, проведення саміту G7 не в форматі відеоконференції, а в Білому домі стане ознакою повернення Америки до звичного укладу життя.

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Спочатку очікувалося, що 46-й саміт відбудеться в резиденції президента США в Кемп-Девіді з 10 до 12 червня. Наприкінці березня глава Білого дому через пандемію COVID-19 ухвалив рішення провести захід за допомогою відеозв'язку. Як заявила прес-секретарка Білого дому Кейлі Макенані, саміт все ж може відбутися наприкінці червня, при цьому організатори заходу забезпечать захист глав держав і урядів від коронавірусу SARS-CoV-2.

Своєю чергою, Анґела Меркель, 11 травня наголосила, що Німеччина хоч і вступає в "нову фазу пандемії" з менш жорсткими обмеженнями, жителям слід дотримуватися "базових вимог", необхідних для запобігання поширенню цього вірусу.