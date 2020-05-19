 Дональд Трамп хоче провести ″очний″ саміт Великої сімки у Кемп-Девіді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2020

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Дональд Трамп хоче провести "очний" саміт Великої сімки у Кемп-Девіді

Президент США Дональд Трамп повернувся до ідеї провести саміт G7 за особистої присутності лідерів країн Великої сімки. Раніше було ухвалено рішення провести саміт у форматі відеоконференції.

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі

Президент США Дональд Трамп вважає за можливе повернутися до ідеї проведення саміту Великої сімки (G7) у Кемп-Девіді за особистої участі лідерів держав клубу. Про це він написав у соціальній мережі Twitter у середу, 20 травня.

У дописі він зазначив, що відновлення від пандемії COVID-19 відбувається достатньо добре, аби уможливити прибуття на саміт лідерів семи провідних держав. "Тепер, коли наша країна "повертається до величі", я розглядаю перенесення (саміту. - Ред.) G7 на ту ж саму чи близьку дату у Вашингтоні, округ Колумбія, у легендарному Кемп-Девіді", - написав Трамп.

Він додав, що інші країни також почали виходити з режиму жорстких обмежень. Тому проведення саміту може стати для всіх добрим знаком нормалізації.

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Саміт G7 у форматі відеоконференції

Проведення саміту Великої сімки планувалося у червні цього року у заміській резиденції президента США Кемп-Девід, що розташована неподалік від Вашингтона у штаті Меріленд. Однак пандемія COVID-19 внесла корективи у ці плани.

19 березня Трамп оголосив про скасування саміту та зазначив, що замість нього США, які зараз головують у G7, проведуть із лідерами Великої сімки відеоконференцію. У Білому домі заявили, що це дозволить країнам "зосередити всі свої ресурси на реагуванні на виклики у сферах охорони здоров'я та економіки" під час кризи, спричиненої поширенням нового коронавірусу". Тоді ж радник Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу повідомив про це рішення інших учасників G7: Німеччину, Великобританію, Францію, Італію, Японію та Канаду, а також Європейський Союз.

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